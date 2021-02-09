Роман Вилл побил достижение Майкла Гарнетта

Чешский вратарь «черно-белых» установил новый рекорд результативности

Новый рекорд результативности для вратарей «Трактора» установил вратарь челябинской команды Роман Вилл. Чешский голкипер в матче с московским ЦСКА отдал четвертую голевую передачу в сезоне и обогнал по этому показателю бывшего стража ворот «черно-белых» Майкла Гарнетта. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе челябинского клуба.



«В матче с московскими армейцами голкипер „черно-белых“ принял участие во второй шайбе челябинцев, записав на свой счет голевую передачу. Для него это уже четвертое набранное очко в чемпионате. Таким образом Роман Вилл побил достижение Майкла Гарнетта — 3 очка, которое было установлено в сезоне 2011/2012»,— добавили представители «Трактора».

Напомним, Роман Вилл стал игроком «Трактора» в прошедшее межсезонье. Голкипер подписал с челябинцами контракт до конца сезона 2021—2022. В текущем сезоне Роман Вилл составляет бригаду вратарей челябинцев на пару с Иваном Федотовым. Чешский игрок провел за «черно-белых» 35 матчей, выиграв 17 из них при проценте отраженных 91,9% и коэффициенте надежности 2,23 шайбы за игру.