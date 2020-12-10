Роман Вилл, Лукаш Седлак и Андрей Нестрашил вызваны в сборную Чехии на Кубок Первого канала

Хоккеисты пополнили список южноуральцев на турнире.

Федерация хоккея Чехии вызвала трёх игроков из «Трактора» и «Металлурга» на Кубок Первого канала по хоккею. В состав европейской сборной включены вратарь Роман Вилл, а также нападающие Лукаш Седлак и Андрей Нестрашил. Об этом в четверг, 10 декабря, рассказали представители чешской федерации. Отметим, что в сборную не был вызван Томаш Гика.



«Приедут игроки из финских, шведских и швейцарских клубов, хорошо представлены соотечественники из российской КХЛ. Трио вратарей состоит из Грубеца, Вилла и Фурха. В этом году в атаке под руководством Филипа Пешана впервые выступят Яшкин, а также Седлак и пара партнеров по клубу Радил — Ганзл. В составе будет Нестрашил, в отличие от других кандидатов, таких как Гика»,— заявили в федерации хоккея Чехии.

Добавим, что чешские хоккеисты стали не первыми игроками из «Трактора» и «Металлурга» на Евротуре. Всего Кубок Первого канала будет представлен 14 игроками из южноуральских команд. Больше всего их — в сборной России. Напомним, Кубок Первого канала по хоккею пройдёт с Москве с 17 по 20 декабря.