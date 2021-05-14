Роман Манухов продлил контракт с «Трактором»

Новое соглашение будет действовать два года

Защитник Роман Манухов продлил контракт с челябинским «Трактором». Новое соглашение будет действовать два года. О договоренности между игроком и командой ИА «Первое областное» в пятницу, 14 мая, сообщили в пресс-службе «черно-белых».

«Роман Манухов — воспитанник свердловского хоккея, обладатель Кубка Гагарина — 2018. Защитник дебютировал в КХЛ в сезоне 2014/15, сыграв за „Локомотив“ против „Северстали“. Помимо „железнодорожников“ он выступал за новокузнецкий „Металлург“, казанский „Ак Барс“ и омский „Авангард“. Прошлым летом Манухов перебрался в „Трактор“. В прошедшем сезоне защитник провел за „черно-белых“ 52 матча, в которых набрал 12 очков», — рассказали в пресс-службе «Трактора».

Отметим, всего в КХЛ в активе Романа Манухова 229 матчей, где он забил шесть голов и отдал 47 передачи. Напомним, ранее состав «Трактора» пополнил защитник Альберт Яруллин, ставший частью «черно-белых» на три года. Также линия обороны челябинцев пополнилась Евгением Куликом.