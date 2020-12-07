Пятая победа подряд. «Металлург» обыграл «Салават Юлаев» и продлил серию без поражений

Голы в составе «сталеваров» забили Сергей Плотников и Деннис Расмуссен.

Магнитогорский «Металлург» одержал пятую победу подряд. На гостевом льду команда Ильи Воробьёва со счётом 3:1 переиграла «Салават Юлаев» из Уфы.



Встреча носила принципиальный характер сразу по нескольким причинам. В турнирной таблице Востока команды, на момент начала игры, друг от друга отделяло лишь одно очко — 44 у магнитогорцев против 43 у уфимцев. Помимо этого, в статистике очных противостояний «Магнитку» и «Салават» от равенства по победам отделяла одна игра. И вновь преимущество, 32 на 31, на стороне «Металлурга».

Первые минуты игры прошли в равной борьбе, однако пользу из неё извлекли именно магнитогорцы. В одной из атак Сергей Плотников на пятачке подобрал наброс Денниса Расмуссена и вывел «сталеваров» вперёд. Следующего гола пришлось ждать до начала второго периода. «Салават» получил большинство, когда удалился Игорь Швырёв, а затем шайба, после наброса Филипа Ларсена, попала в спину Тему Хартикайнену, а от него — в ворота «Металлурга». На перерыв команды ушли при счёте 1:1 и в равных неполных составах 4 на 4.

В течение третьего периода «Металлург» два раза подряд играл в большинстве, однако удалось реализовать лишь вторую попытку. Вновь в борьбе на пятачке, но уже сам Деннис Расмуссен, во второй раз в мате вывел «сталеваров» вперёд. Затем уже сами магнитогорцы удалились дважды, причём последнее нарушение правил защитник «Металлурга» Егор Яковлев допустил за 3,5 минуты до конца периода. В итоге концовка игры получилась по-настоящему «валидольной». В добавок, уфимцы решили организовать финальный штурм и заменили вратаря на шестого полевого, однако в итоге получили в свои ворота третий гол. Сергей Плотников выиграл борьбу у соперника на синей линии, выкатился на истый лёд и броском низом поразил пустые ворота «Салавата Юлаева». Итог — 3:1, победа «Металлурга».

Самыми результативными игроками матча в составе «Магнитки» стали Сергей Плотников и Деннис Расмуссен. На счету первого — два гола, а второй не только забил сам, но и отдал результативный пас. Также по одному очку в личную копилку заработали Егор Яковлев, Артём Минулин и Андрей Нестрашил. Добавим, что после победы над «Салаватом Юлаевым» в активе «Металлурга» 46 очков и третье место в турнирной таблице Востока КХЛ.

Следующий матч команда Ильи Воробьёва проведёт в среду, 9 декабря. В гостях «Металлург» сыграет с «Ак Барсом» из Казани. Начало встречи — в 21:30 по челябинскому времени.

«Салават Юлаев» (Уфа) 1:3 «Металлург» (Магнитогорск) (0:1; 1:1; 0:2)

Голы:

3:32. Сергей Плотников, «Металлург», 0:1

24:35. Тему Хартикайнен, «Салават Юлаев», 1:1

52:08. Деннис Расмуссен, «Металлург», 1:2

59:23. Сергей Плотников, «Металлург», 1:3

Статистика матча: Броски: 54-71; Броски в створ: 32-40; Голы: 1-3; Вбрасывания: 29-27; Блокированные броски: 17-13; Силовые приемы: 14-6; Время в атаке: 18:35-13:50; Штраф: 8-10.

Голы и лучшие моменты встречи: