Пробиться в лидеры, закрепиться в лиге и пойти за Кубком. Анонс нового сезона НХЛ от ИА «Первое областное»

Рассказываем о южноуральцах, которые будут играть в главном хоккейном чемпионате

В ночь с 13 на 14 января по челябинскому времени стартовал сезон НХЛ 2020—2021 — возможно, самый необычный в современной истории лиги. Отсутствие предсезонных игр, новое разделение на дивизионы, пустые трибуны, 56 игр в «регулярке» вместо 82 — лишь малый список изменений. Обычно Национальная хоккейная лига стартует в октябре, но из-за пандемии регулярный чемпионат досрочно завершен, а плей-офф доиграли лишь в сентябре. Старт же нового сезона главной хоккейной лиги мира был перенесен на новый календарный год.



Челябинская область, как всегда, обширно представлена в НХЛ. Всего на лед арен лиги в этом сезоне выйдут 13 воспитанников южноуральского хоккея, которые защищают цвета девяти клубов. Самые обширные «русские бригады» в клубах из столиц США и Канады — в «Вашингтон Кэпиталс» и «Оттава Сенаторз», и в составе последних сразу три игрока, так или иначе связанных с Челябинской областью. При подготовке текста мы опирались на данные с официальных сайтов команд, где игроки были включены в основной состав команды. Еще одного игрока мы привлекли в качестве бонуса и интересного с точки зрения истории подсюжета.

Суперзвезды: Евгений Малкин, Артемий Панарин, Евгений Кузнецов





Каждый из этих игроков — одна из главных звезд своей команды, вокруг которых строится игра. Для уроженца Магнитогорска Евгения Малкина сезон 2020 — 2021 станет уже 15-м в НХЛ, однако 34-летний центральный нападающий не потерял мотивацию. Недавно Евгений Малкин признался, что хочет стать первым в истории россиянином, выигравшим четвертый Кубок Стэнли.

Не оставит равнодушным стороннего болельщика и Артемий Панарин. Уроженец Коркино — возможно, самый простой и открытый россиянин не только в НХЛ, но и во всем мировом хоккее. Медийность Панарина увеличивает и команда — «Нью-Йорк Рейнджерс» играют в самом знаменитом мегаполисе мира, и к персоне нападающего приковано внимание каждого болельщика этой команды. Добавьте к этому креативность форварда на льду, тот факт, что «Рейнджерс» не выигрывали Кубок Стэнли с 1994 года, и тот факт, что в Нью-Йорке собралась интересная команда, лидером которой может стать именно Панарин.

У звезды «Вашингтон Кэпиталс», воспитанника «Трактора» Евгения Кузнецова прошлый сезон во многом получился скомканным: скандал с употреблением наркотиков дал о себе знать. Форвард набрал 52 очка за 63 игры — и это третий с конца результат за все время его выступлений в НХЛ. Кузнецову есть что доказывать, а «Вашингтон Кэпиталс» находятся на пороге больших изменений, но это не значит, что «столичные» не будут бороться за главный трофей лиги.

Антон Худобин, Валерий Ничушкин, Евгений Дадонов — стать лидерами





В этой тройке собраны игроки, которые могут стать суперзвездами, но и сейчас играют на очень хорошем уровне.

Особняком здесь стоит голкипер Антон Худобин. Воспитанник «Металлурга» стал, возможно, главным открытием прошлого плей-офф и одним из творцов успеха «Даллас Старз» в Кубке Стэнли. Именно Антон Худобин во много «тащил» «звезд» к трофею, однако команда из Техаса остановилась в одном шаге. В этом году 35-летний ветеран, один из лучших «вторых» вратарей в лиге, наверняка получит много игрового времени и вновь пойдет в охоту за Кубком.

От Валерия Ничушкина в прошлом сезоне ждали не многого. Форвард, который на молодежном уровне был суперзвездой, несколько затерялся было в большом хоккее. Но челябинцу удалось перезагрузить карьеру и стать крепким игроком основы «Колорадо Эваленш». Кроме того, Ничушкин прервал безголевую серию из 91 игры. Добавим к этому тот факт, что воспитаннику «Трактора» всего 25 лет, а значит есть все шансы стать лидером «Колорадо».

Новые возможности открываются для Евгения Дадонова. Челябинец в это межсезонье сменил команду и теперь будет играть в столице Канады Оттаве. Здесь от нападающего ждут проявления его лучших игровых качеств. Эксперты говорят, что сейчас Дадонов представляет собой воплощение слова «стабильность», это подтверждают и цифры. За два сезона в «Флориде Пантерс» хоккеист из Челябинска набрал соответственно 65 и 70 очков. Возможно, именно Евгений Дадонов поможет «Сенаторам» выйти из череды неудач, преследующих клуб.

Большие надежды: Илья Самсонов, Яков Тренин, Егор Замула, Никита Нестеров





Нынешний сезон во многом станет определяющим для этой тройки молодых игроков и одного опытного защитника.

Прежде всего речь идет об Илье Самсонове. Голкипер «Вашингтона» и воспитанник «Металлурга» проделал большой путь к посту основного стража ворот «Столичных». По идее в этом году 30-й номер «Кэпиталс» должен был набраться опыта у многоопытного шведа Хенрика Лундквиста. Но легендарный шведский вратарь пропустит как минимум сезон из-за осложнений на сердце, а менеджмент клуба из столицы США решил довериться Илье Самсонову. Молодой вратарь уже показал себя в деле, отбив 22 из 26 бросков в первой игре сезона против «Баффало».

Успеет попробовать себя по обе стороны океана и Яков Тренин. Форвард вернулся в «Нэшвилл» после небольшой командировки в Санкт-Петербург. За СКА в КХЛ челябинец успел провести 21 игру и набрать семь очков при показателе полезности «+5». В прошлом сезоне НХЛ он заработал шесть баллов за результативность за 21 игру. 24-летнего южноуральца постепенно подводят к основному составу, но сможет ли нападающий надежно закрепиться в лучшей лиге? Ответ на это даст только игра самого форварда.

Перспективы Егора Замулы стать основным защитником состава «Филадельфии» пока скорее призрачны. У «Летчиков» нет недостатка с игроками обороны, однако южноуралец рассматривается менеджментом команды из Пенсильвании как ценный актив. В пользу этого говорит то, что Замула получил вызов от клуба для выступления в последнем розыгрыше Кубке Стэнли. В конечном счете все будет зависеть от самого игрока, а челябинец, успевший в детстве защитить цвета школ «Трактора» и «Магнитки», не раз заявлял, что готов покорять НХЛ. Вся тройка представленных нами игроков — молодые хоккеисты, но помимо них в списке оказался и опытный боец. Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина, топ-защитник по меркам КХЛ Никита Нестеров стал игроком «Калагари Флеймз». Основная проблема, с которой он может столкнуться, — долгое отсутствие игровой практики. Защитник сидел без контракта с конца прошлого сезона в КХЛ, и этот момент может повлиять на его игровую форму.

Закрепиться в лиге: Виталий Абрамов, Егор Соколов, Артем Загидулин





Труднее всего придется этой тройке игроков. Виталий Абрамов практически со стопроцентной вероятностью проведет большую часть сезона в фарм-командах «Оттавы». Сейчас же нападающий и вовсе получил травму и пропускает начало сезона.

Несмотря на то что Егор Соколов стал частью все той же «Оттавы» только в ноябре прошлого года, нападающий был включен в тренировочный лагерь «Сенаторов», однако команда уже анонсировала, что сезон он начнет в АХЛ.

Артем Загидулин, как и Яков Тренин, успел «попылить» в КХЛ за родной «Металлург». По игре и статистике молодой голкипер не впечатлил болельщиков, однако тут виной долгое отсутствие тренировок. В «Калгари» Артем Загидулин возвращается во вратарскую бригаду, в которой вполне может бороться за место «второго номера». В лучшей своей форме Загидулин точно способен застолбить за собой право стать игроком основы «Огоньков».

Бонус: Василий Демченко — выйти на новый уровень





Новость о переезде Василия Демченко в Северную Америку прозвучал как гром среди ясного неба. Да, были разговоры про приезд скаутов «Монреаля» в Магнитогорск, но верилось в это с трудом. Казалось, что воспитанник и еще недавно одна из звезд «Трактора» либо останется вторым после Василия Кошечкина в «Магнитке», либо будет искать команду в КХЛ, но голкипер принял другое решение.

Однако реальность этого решения такова, что для того, чтобы закрепиться в составе «канадцев», Василию Демченко нужно будет прыгнуть выше собственной головы. Потеснить Кэри Прайса с места основного голкипера — задача, выглядящая невыполнимой, а вторым наверняка будет Джейк Аллен, бравший Кубок Стэнли с «Сент-Луисом» в 2019-м году. По окончании тренировочного лагеря Василий Демченко был отправлен в АХЛ, в «Лаваль Рокетс», который станет стартовой точкой его заокеанской карьеры. На Южном Урале знают, на что он способен в «праймовой» своей версии. И если Демченко сможет стать еще лучше, то, конечно, получит свой шанс.

Этот год в НХЛ действительно станет самым необычным в новейшей истории лиги. У хоккеистов из Челябинской области есть шанс стать заметными его участниками. Кто-то возьмет уже привычную для себя роль лидера, а кто-то будет пробиваться с низов. Однако всех их, как и болельщиков у мониторов и экранов ТВ, ждет увлекательное хоккейное зрелище.