Представители Роспотребнадзора посетят матч «Трактора»

Визит запланирован на 22 ноября.

В воскресенье, 22 ноября, хоккейный клуб «Трактор» сыграет с московским клубом «Динамо» на домашнем льду. Игру посетят представители Роспотребнадзора Челябинской области. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщил канал «Челябинская шайба» в «Телеграме».

«Роспотребнадзор проведёт проверку на матче „Трактора“ 22 ноября. Государственный орган посетит игру с целью проверки соблюдения масочного режима и социальной дистанции»,— говорится в сообщении.

Уточнить информацию у представителей регионального Роспотребнадзора на момент выхода статьи не удалось.

Напомним, ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал документ о продлении режима повышенной готовности и масочного режима в регионе до 27 декабря. Кроме того, проведение мероприятий с участием зрителей разрешается только с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.