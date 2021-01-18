«Понимали, что будем играть с одним из лидеров». Анвар Гатиятулин подвел итоги встречи с «Локомотивом»

Наставник «Трактора» объяснил, за счет чего челябинцам удалось переиграть ярославцев

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги встречи против «Локомотива», которая прошла в воскресенье, 17 января. Игра состоялась на арене имени Валерия Белоусова и закончилась победой «черно-белых» со счетом 4:0. По словам главного тренера челябинцев, команде удалось все три периода следовать плану на игру, что и привело к успешному результату.



«Понимали, что будем играть с одним из лидеров, готовились, разобрали моменты, на которые надо обратить внимание. Провели работу над ошибками после нашей прошлой встречи. Сыграли три периода по заданию, ребята молодцы, проявили самоотдачу и победили. Отмечу поддержку болельщиков — она нам сейчас необходима. Спасибо. Игры дома — они вдохновляют. Будем стараться как можно чаще радовать»,— сказал после матча Анвар Гатиятулин.

Также наставник челябинцев прокомментировал выступление Константина Лукина, который заработал голевую передачу в матче. Молодой хоккеист вышел на лед в четвертом звене вместо Ярослава Косова. Последний, по словам наставника «Трактора», пропустил игру из-за болезни.

«Костя проявлял себя, в «Челмете» о нем были хорошие отзывы, в «Белых Медведях». В прошлом матче он был 13-м, а сегодня появилась возможность сыграть. Хорошо выглядел. То, что от него требовалось, выполнял. И еще раз отмечу всю команду и командную игру»,— добавил Анвар Гатиятулин.

Добавим, после победы над «Локомотивом» «Трактор» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Сейчас в активе челябинцев 55 баллов в 46 играх. В следующем матче «черно-белые» дома сыграют против «Авангарда». Игра состоится во вторник, 19 января, в 19:00.