«Политехник» одержал четыре из четырёх побед в гостях

Хоккейная команда ЮУрГУ лидирует в конференции «Восток» СХЛ.

Хоккейный клуб «Политехник» со стопроцентным результатом закончил выездную серию. В активе команды, сформированной из студентов ЮУрГУ, четыре победы в четырёх встречах. Всего же «Политехник», как рассказали «Первому областному» в пресс-службе Министерства спорта Челябинской области, сыграл в новом сезоне восемь матчей и одержал восемь побед. Сейчас команда из ЮУрГУ занимает первое место в конференции «Восток».

«Челябинская студенческая хоккейная команда проводила очередные матчи студенческой хоккейной лиги в Новосибирске и Красноярске. Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса „Готов к труду и обороне“, сначала южноуральцы дважды обыграли клуб „Урожай“ Новосибирского государственного аграрного университета, затем дважды победили представителей Сибирского федерального университета. В общей сложности хоккеисты „Политехника“ в четырёх сыгранных матчах забросили 30 шайб», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе Министерства спорта Челябинской области.

Лучшими игроками «Политехника» были признаны Тимофей Ференцев и Артур Сингатулин. Отметим, челябинские хоккеисты являются победителями Универсиады образовательных организаций высшего образования Челябинской области. Помимо этого в их активе бронза чемпионата Челябинской области среди мужских команд и третье место чемпионата студенческой хоккейной лиги сезона 2019–2020.