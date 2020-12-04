«Пока преждевременно обсуждать проведение плей-офф»: президент КХЛ о возможных вариантах событий

Алексей Морозов отметил, что сейчас важно соблюдать санитарные правила.

Континентальная хоккейная лига сегодня, 4 декабря, опубликовала интервью с президентом КХЛ Алексеем Морозовым. Речь шла о «потолке зарплат», переносах матчей и инициативе «горячая линия».

Одним из ключевых вопросов была нынешняя эпидситуация в Лиге и ближайшее будущее, ведь не за горами проведение игр плей-офф.

«На данный момент во всех командах КХЛ суммарно 21 человек болеет с диагнозом COVID-19, 486 человек выздоровели. В это число входят не только игроки, но и сотрудники клубов, которых тестирует КХЛ», — сообщил Алексей Морозов.

Также многие предполагают, что при наихудшем варианте КХЛ может перенять успешный опыт НХЛ и провести игры на вылет в «пузыре» — когда команды находятся в одном месте, в полной изоляции от внешнего мира, а зрители на трибуны не допускаются. К слову, такие жёсткие меры позволили провести плей-офф Национальной хоккейной лиги без всяких потерь — ни один игрок по ходу розыгрыша Кубка Стэнли не заразился коронавирусом.

Учитывая опыт североамериканских коллег, Алексей Морозов отметил, что в России пока ещё об этом говорить рано.

«Мы хотим провести кубковую стадию не только в разных городах, но и в присутствии зрителей. Пока давайте наблюдать за ситуацией в регионах и соблюдать правила, беречь родных и близких», — добавил президент КХЛ.

Напомним, что в настоящее время некоторые регионы уже запрещают присутствие зрителей на спортивных мероприятиях. К примеру, игры без поддержки болельщиков уже проходят в Подмосковье и Свердловской области. Такие меры могут принять и в других регионах России.