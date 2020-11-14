Победу «Трактору» принесли 5 заброшенных шайб в ворота «Куньлунь Ред Стар»

Челябинцы забрали два очка в свой актив.

Сегодня, 14 ноября, в Мытищах состоялся матч КХЛ между командами «Куньлунь Ред Стар» и «Трактор».

Вся игра прошла в полном преимуществе челябинской команды. «Чёрно-белые» очень много бросали по воротам Дмитрия Шикина, который защищал ворота «Куньлуня». На страже «Трактора» сегодня был Роман Вилл.

Первый гол оформил Сергей Телегин, на 13 минуте игры. Затем, на 23-й минуте в меньшинстве шайбу сумел забросить Александр Авцин. Также в меньшинстве, но уже на 37-ой минуте, гол забил Ярослав Косов.

«Куньлунь Ред Стар» в концовке второго периода смогли отыграть одну шайбу. На 39-ой минуте отличился Лукас Локхарт. После этого, на старте третьей двадцатиминутки в составе китайской команды шайбу забросил Дэнни Кристо. Через три минуты своим голом-дублем ответил Ярослав Косов. Счёт к этому времени был уже 2:4.

В самом конце третьего периода, за минуту до конца основного времени, тренерский штаб «Куньлунь Ред Стар» заменил вратаря на шестого полевого игрока. Это принесло им еще один гол, который забросил Алексей Торопченко. После паузы они вновь решили остаться без вратаря. Это сыграло на руку «Трактору» — за 3 секунды до сирены Алексей Бывальцев сумел забить гол в пустые ворота. Матч закончился со счётом 3:5.

Следующую игру «чёрно-белые» проведут в понедельник, 16 ноября. Они отправятся в Хельсинки, чтобы сыграть с «Йокеритом».

«Куньлунь Ред Стар» (Китай) 3:5 «Трактор» (Челябинск) (0:1; 1:2; 2:2)

Голы:

12:44 Сергей Телегин, «Трактор», 0:1

22:55 Александр Авцин, «Трактор», 0:2

36:58 Ярослав Косов, «Трактор», 0:3

38:02 Лукас Локхарт, «Куньлунь Ред Стар», 1:3

41:34 Дэнни Кристо, «Куньлунь Ред Стар», 2:3

44:27 Ярослав Косов, «Трактор», 2:4

59:42 Алексей Торопченко, «Куньлунь Ред Стар», 3:4

59:57 Алексей Бывальцев, «Трактор», 3:5

Статистика матча: Броски: 44-70; Броски в створ: 31-39; Голы: 3-5; Вбрасывания: 22-35; Блокированные броски: 18-8; Силовые приемы: 12-11; Время в атаке: 10:37-17:17; Штраф: 10-8.