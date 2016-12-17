Александр Панков покинул «Трактор»

Хоккейный клуб и нападающий расторгли договор по обоюдному соглашению.
Челябинский «Трактор» покинул
— Александр Панков перешел из «Ак Барса» в «Трактор» по ходу текущего сезона. За «черно-белых» форвард провел 23 матча, в которых набрал 6 (4+2) очков при показателе полезности +2 и 24-х минутах штрафа. Хоккейный клуб «Трактор» благодарит Александра за совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере, — передает официальный сайт команды.
Контракт был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
Фото: hctraktor.org