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Александр Панков покинул «Трактор»

Александр Панков покинул «Трактор»
Александр Панков , ХК «Трактор» , контракт , расторжение
20.12.2016 10:35:19

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Время новостей от 20.12.2016

Время новостей от 20.12.2016

20 Декабря 2016, 18:30

Хоккейный клуб и нападающий расторгли договор по обоюдному соглашению.

25-летний форвард Александр Панков покинул «Трактор». Решение было принято после обоюдного решения сторон. За челябинцев Панков успел провести 23 матча, в которых набрал 6 очков.

Челябинский «Трактор» покинул 25-летний нападающий Александр Панков. Он пришел в команду по ходу сезона, в первом же матче отметился дублем, но затем сник и набирал больше штрафного времени, чем очков. После 23 ноября Панков и вовсе перестал появляться на льду, и сообщение о расставании с игроком было вопросом времени.

— Александр Панков перешел из «Ак Барса» в «Трактор» по ходу текущего сезона. За «черно-белых» форвард провел 23 матча, в которых набрал 6 (4+2) очков при показателе полезности +2 и 24-х минутах штрафа. Хоккейный клуб «Трактор» благодарит Александра за совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере, — передает официальный сайт команды.

Контракт был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

Фото: hctraktor.org

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