/ Александр Овечкин стал обладателем самого сильного броска в НХЛ

В Америке состоялся звездный уикенд.

Звездный уикенд НХЛ запомнится российскому зрителю триумфом Александра Овечкина. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» участвовал в конкурсе на самый сильный бросок. У капитана «столичных» было две попытки. В одной из них шайба залетела в ворота со скоростью 162,5 километра в час. Это первая победа нападающих в конкурсе на самый сильный бросок с 2002 года.



Я только сегодня узнал, что будут участвовать, поэтому не готовился. Вышел, бросил и попал. В детстве больше всего приходилось работать над броском, и вот пожалуйста — выиграл. Не ожидал, что заброшу больше 100 миль в час, считал, что максимум 90. — прокомментировал свою победу Александр Овечкин.

Второе место в конкурсе занял защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббан, а третье — Йон Клинберг, защищающий «Даллас Старз».



Добавим, что рекорд в этом конкурсе установили в 2012 году. Тогда словацкий защитник Здено Харой, выступающий за «Бостон Брюинз», отправил шайбу в цель со скоростью 108,8 мили, или 173,8 километра в час.