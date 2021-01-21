Открытие турнира Детской дворовой хоккейной лиги прошло в Челябинске

Первый матч состоялся в коробке, построенной «Трактором» и РМК

В Челябинске состоялось открытие турнира под эгидой Детской дворовой хоккейной лиги. Соревнования проводятся уже в шестой раз, в этом году стартовая игра прошла на хоккейной площадке, построенной в рамках совместного проекта «Трактора» и РМК — «РМК — детям».



Матч состоялся в среду, 20 января, напротив школы № 129. В этом году в турнире примут участие хоккеисты из Челябинска и городов области. Перед началом первого матча прошел мастер-класс, а победители получили подарки от «Трактора».

«Дети ждали этого матча целый год. Для ребят из 129-й школы — это первый турнир при поддержке „Трактора“. Я думаю, для юных хоккеистов это большой толчок для роста профессионализма»,— рассказал руководитель Детской дворовой хоккейной лиги Александр Торопин.

Новая коробка является домашней для команды «Трактор-РМК», которая впервые принимает участие в турнире. Площадку возвели осенью на месте старой. Сейчас на этом льду проводятся тренировки под руководством профессионального тренера.

«Проект, который реализуется „Трактором“ и Русской медной компанией направлен на развитие инфраструктуры дворового хоккея, но инфраструктурой этот проект не ограничивается. Сейчас можно наблюдать, что вместе с Детской дворовой хоккейной лигой мы даем жизнь этим хоккейным кортам и проводим здесь активные соревнования»,— подчеркнул директор «Трактора» Иван Савин.

По итогу матча лучший хоккеист получил клюшку от «Трактора». Отмечается, что клуб и дальше будет участвовать в жизни дворового хоккея. В ближайшее время планируется проведение уличных мастер-классов для детей с участием игроков основной команды.