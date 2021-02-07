Отец и сын в одной тройке и десятая победа подряд. «Металлург» второй раз за неделю обыграл «Барыс»

Дублем отметился Сергей Плотников, а первую смену за «сталеваров» провел сын Сергея Мозякина Андрей

Десятую победу подряд одержал в воскресенье, 7 февраля, магнитогорский «Металлург». На своей площадке команда Ильи Воробьева переиграла «Барыс» из Нур-Султана со счетом 3:2.



Начало встречи получилось безголевым, а вот во втором периоде «Магнитка» практически сразу вышла вперед. Быстрая атака Николая Прохоркина и Сергея Плотникова закончилась броском последнего в касание. Шайба попала точно в цель и магнитогорцы открыли счет в матче. «Барыс» на гол «Металлурга» ответил спустя пару минут. Филип Вароне в большинстве получил пас на пустой угол и впервые в матче огорчил Василия Кошечкина.

В середине второго периода «сталевары» трижды подряд играли в большинстве, но все попытки останавливал вратарь астанчан Хенрик Карлссон. В итоге в ворота «Металлурга» влетела еще одна шайба. Все тот же Филип Вароне воспользовался ошибкой защиты и в ближнем бою переиграл вратаря «Магнитки».

Отыграться и довести дело до победы «Металлургу» удалось в третьем периоде. На 47-й минуте матча Сергей Мозякин выиграл борьбы за воротами «Барыса», отдал пас на Николая Прохоркина, который перенаправил шайбу на пятачок, где ее в ворота переправил Сергей Плотников. Уже на 49-й минуте игры Николай Кулемин подловил отскок после наброса Михаила Пашнина и в ближнем бою переиграл Хенрика Карлссона.

Концовку встречи гости провели вшестером с пустыми воротами, устроив настоящую осаду владений Василия Кошечкина, но сравнять им так и не удалось. Более того, Сергей Плотников мог оформить хет-трик броском в пустые ворота, однако нападающему магнитогорцев не хватило времени. Итоговый счет — победа «Металлурга», 3:2.

Победа над командой из Нур-Султана стала для «Металлурга» десятой подряд. Текущая серия — рекордная для магнитогорцев в этом сезоне. Также в прошедшем матче за основную команду впервые сыграл Андрей Мозякин — сын Сергея Мозякина. Молодой игрок провел на площадке одну смену, выйдя в одном звене с отцом и больше не появлялся на льду.

Следующий свой матч «Магнитка» проведет через неделю, после паузы на Евротур. 14 февраля на своей площадке «Металлург» сыграет против «Йокерита». Игра начнется в 19:00 по челябинскому времени.

«Металлург» (Магнитогорск) 3:2 «Барыс» (Нур-Султан) (0:0; 1:2; 2:0)

Голы:

20:16. Сергей Плотников, «Металлург», 1:0 (ассистенты: Николай Прохоркин; в равенстве)

22:17. Филип Вароне, «Барыс», 1:1 (ассистенты: Кирилл Панюков, Линус Виделль; в большинстве)

38:04. Филип Вароне, «Барыс», 1:2 (ассистенты: Кирилл Панюков, Линус Виделль; в равенстве)

20:16. Сергей Плотников, «Металлург», 2:2 (ассистенты: Сергей Мозякин, Николай Прохоркин; в равенстве)

49:17. Николай Кулемин, «Металлург», 3:2 (ассистенты: Михаил Пашнин, Деннис Расмуссен; в равенстве)

Статистика матча: Броски: 48-68; Броски в створ: 29-38; Голы: 3-2; Вбрасывания: 31-25; Блокированные броски: 18-5; Силовые приемы: 13-6; Время в атаке: 11:33-13:06; Штраф: 10-10.