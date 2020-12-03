Олег Евенко дисквалифицирован на два матча

Защитник пропустит ближайшие игры «Трактора» за фол в матче с «Торпедо».

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ на два матча дисквалифицировал защитника «Трактора» Олега Евенко. Отстранение от игр хоккеист «чёрно-белых» получил за фол против хоккеиста нижегородского «Торпедо» Семёна Ручкина.



Напомним, эпизод произошёл во вторник, 1 декабря, в Нижнем Новгороде. В концовке первого периода Олег Евенко применил силовой приём, который судьи расценили как удар в голову. За это защитник «Трактора» по ходу игры получил большой дисциплинарный штраф до конца игры, оставив челябинцев на пять минут в меньшинстве.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника „Трактора“ Олега Евенко по п. 1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе КХЛ.

Таким образом, защитник не сможет помочь своей команде в двух ближайших матчах. Олег Евенко не выйдет на лёд сегодня, 3 декабря, против рижского «Динамо» и в субботу, 5 декабря, против СКА. Напомним, игра «Трактора» и «Торпедо» закончилась победой нижегородцев со счётом 2:0. Это поражение стало для челябинцев вторым подряд.