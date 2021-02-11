Обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров провел мастер-класс в Сатке

Тренировка с участием легендарного хоккеиста прошла на стадионе «Труд»

В Сатке прошел мастер-класс чемпиона мира и призера Олимпиад по хоккею Сергея Федорова. Знаменитый хоккеист, который сейчас занимает пост в наблюдательном совете московского ЦСКА, на открытом льду показал детям элементы хоккейного мастерства. Мероприятие состоялось в среду, 10 февраля, на стадионе «Труд».



Посмотреть на прославленного игрока и узнать его секреты мастерства приехали три детские команды — саткинские «Тигры», ХК «Сатка» и «Ледяные мустанги» из Башкирии. Открыл мастер-класс глава Саткинского района Александр Глазков. Он подчеркнул, что мастер-класс прошел несмотря на мороз в минус 25 градусов.

«Детям из спортивных секций получилось сделать отличный подарок! Благодарим за это группу „Магнезит“ и нашего друга Сергея Федорова!»— написал на своей странице в «Инстаграме» Александр Глазков.

В конце мастер-класса все участники получили подарки — клюшки и наборы с фирменными толстовками «Сатка» и сувенирной продукцией «Магнезита». Отметим, что Сергей Федоров был не единственным почетным гостем мероприятия. На лед стадиона «Труд» вышел и Игорь Бутман, который приехал в Сатку с фестивалем музыкального юмора.

Напомним, Сергей Федоров — российский хоккеист, один из первых игроков, уехавших из СССР в НХЛ. За океаном нападающий прославился играми за «Детройт Ред Уингз», с которым трижды брал Кубок Стэнли, «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталс». Игрок стал первым россиянином, которому покорилось достижение в 1 000 набранных очков. В КХЛ форвард успел поиграть за магнитогорский «Металлург». В мае 2020 года издание The Hockey Writers поместило Сергея Федорова на первое место в рейтинге лучших российских хоккеистов в НХЛ.