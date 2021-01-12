Николай Кулемин рассказал, за счет чего «Металлург» обыграл минское «Динамо»

Форвард забросил один из голов «сталеваров»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Кулемин прокомментировал победу «сталеваров» в матче против минского «Динамо», который состоялся в понедельник, 11 января. По словам форварда, «Магнитка» не полностью выполнила план на игру, однако команде удалось быстрое начало встречи.



«Мы знали, что Минск — быстрая команда, которая хорошо играет в начале. Здорово, что сумели забросить в конце. Никакого напряжения не было, мы немного расслабились при счете 3:0. Надо играть от начала до конца все 60 минут. Очень много пропустил, потом тяжело было втягиваться. Рад, что забросил. Надеюсь, в дальнейшем буду делать это чаще. У нас в команде нет деления на первое или четвертое звено. Все делают свою работу, кто-то получает больше времени, кто-то меньше»,— сказал Николай Кулемин.

Игра «Металлурга» против «Динамо» из Минска состоялась накануне, 11 января, в столице Беларуси и завершилась победой южноуральской команды — 4:2. По ходу встречи «сталевары» вели в счете 3:0, однако затем пропустили два гола, но смогли реализовать еще один момент и довели игру до победы.

Николай Кулемину в этом матче принадлежит один гол, который стал для него вторым в текущем сезоне. Напомним, нападающий пропустил старт сезона из-за травмы и провел в текущем игровом году семь игр. Добавим, помимо Николая Кулемина в игре с «Динамо» отличились Николай Прохоркин, Деннис Расмуссен и Григорий Дронов. Последний, а также Сергей Плотников, набрали два очка.