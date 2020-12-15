Николай Голдобин стал игроком «Металлурга»

Форвард, начинавший сезон в ЦСКА, подписал с «Магниткой» соглашение до конца сезона.

Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с нападающим Николаем Голдобиным. Соглашение игрока со «сталеварами» рассчитано до конца сезона 2020-2021. Об этом во вторник, 15 декабря, «Первому областному» объявили в пресс-службе уральской команды.



«Воспитанник московской хоккейной школы „Белые медведи“. Начал хоккейную карьеру в составе команды МХЛ „Русские Витязи“ в сезоне 2011-2012»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе «Металлурга».

В карьере Николай Голдобина есть опыт вступления в Северной Америке. Форвард в первом же сезоне за команду «Сарния Стинг» из ОХЛ набрал 69 очков в 72 матчах, в следующем году преодолев отметку в 94 результативных балла в 67 встречах. В 2014 году игрока задрафтовала команда «Сан-Хосе Шаркс», после он поиграл как за калифорнийский клуб, так и за «Ванкувер Кэнакс». Также в активе Николая Голдобина выступление за молодёжную сборную России на чемпионате мира в 2015 году и серебряные медали турнира.

В прошлое межсезонье нападающий стал игроком ЦСКА. В этом сезоне за «армейцев» Николай Голдобин отыграл 21 матч и набрал 11 очков при показателе полезности «+6». Отметим, что в понедельник, 14 декабря, игрок расторг контракт с московским клубом.