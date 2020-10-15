Челябинский нападающий Никита Тертышный сделал второй в истории Лиги пента-трик в матче ВХЛ

Форвард достиг стопроцентной реализации в игре «Югры» против «Ермака».

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Воспитанник челябинской школы хоккея Никита Тертышный, который сейчас выступает за «Югру» из Ханты-Мансийска, сделал пента-трик в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги против «Ермака» из Ангарска. Матч закончился победой «Мамонтов» со счётом 8:2.



Форварду удалось забросить пять шайб в одном матче. В игре с «Ермаком» Никита Тертышный достиг стопроцентной реализации. Все пять его бросков по воротам стали результативными.

Как рассказали «Первому областному» в пресс-службе ВХЛ, этот пента-трик является вторым в истории лиги. Предыдущий также связан с челябинским хоккеем и был оформлен почти девять лет назад.

«Это второй пента-трик в истории ВХЛ. Предыдущий принадлежит форварду „Мечела“ Сергею Тополю — он забил пять голов в поединке со „Спутником“ 29 октября 2011 года. Никита Тертышный является лучшим бомбардиром и снайпером нынешнего сезона ВХЛ. После сегодняшнего матча у него 13 голов и 16 набранных очков»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе ВХЛ.

Добавим, в прошлом сезоне Никита Тертышный также провёл 22 игры за ханты-мансийцев. На его счету суммарно 12 очков. Этим летом нападающий вернулся в Челябинск, но не смог закрепиться в основе «Трактора».

Отметим, что Никита Тертышный является сыном нынешнего главного тренера «Челмета» Алексея Тертышного. Форвард пополнил состав «Югры» в сентябре этого года. Вместе с ним в команду из Ханты-Мансийска перешёл защитник Илья Гатиятулин, который является сыном наставника «Трактора» Анвара Гатиятулина. Игроки были обменяны на денежную компенсацию.