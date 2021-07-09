Челябинск станет хоккейной столицей России

Неделя звезд-2022 — главное спортивное событие года на Южном Урале

Вчера, 8 июля, стало известно, что в южноуральской столице состоится Неделя звезд хоккея — 2022. Соответствующее соглашение было подписано между президентом Континентальной хоккейной лиги Алексеем Морозовым и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. В 2013 году Челябинск уже принимал у себя подобное мероприятие, но в другом формате. Что ждет нас в январе 2022 года и как менялся формат большого хоккейного события — читайте в аналитическом обзоре ИА «Первое областное».

Итак, Челябинская область станет пятым регионом, который примет Неделю звезд хоккея. Руководство КХЛ сообщило, что среди кандидатов на проведение мероприятия рассматривались Красноярск, Магнитогорск и Ярославль. Но выбор специальной комиссии лиги пал на Челябинск. Кстати, оценка кандидатов шла по 32 критериям — от инфраструктуры города и ледовой арены до участия в проведении мероприятия и софинансирования со стороны городских и региональных властей. По мнению комиссии КХЛ, Челябинск наиболее соответствует критериям. Впрочем, здесь уместно говорить и о желании в проведении мероприятия со стороны правительства региона и лично губернатора области, которые проявили наибольшую заинтересованность в организации хоккейного мероприятия.

Челябинск, как уже говорилось выше, принимал подобное мероприятие. Но здесь надо сделать одну небольшую, но очень важную ремарку — нынешний его формат гораздо шире и масштабней того, что было в 2013-м. Тогда арена «Трактор» стала центром притяжения сильнейших звезд лиги на Матче всех звезд КХЛ, а само мероприятие растянулось на 2 дня — собственно матч и «Мастер-шоу». Теперь же звездный уик-энд растянется на неделю — 8 января будет дан старт Матчу звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), 9 января пройдет Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), а 15—16 января — «Мастер-шоу» и Матч звезд КХЛ. Чувствуете разницу?

Как было?



Инфографика - ИА "Первое областное"

Первый «Матч звезд КХЛ» прошел в 2009 году в Москве. Да не где-нибудь, а в самом ее сердце — на Красной площади. У стен Кремля соорудили ледовую площадку и провели матч, капитанами команд которых стали Яромир Ягр и Алексей Яшин — главные на тот момент звезды лиги.

Формат следующих трех «звездных матчей» практически никак не менялся. В Минске и Санкт-Петербурге на лед своих партнеров выводили все те же Яшин и Ягр. В Риге-2012 уже играли «Команда Озолиньша» vs «Команда Федорова». Но именно в Челябинске, в 2013 году, руководство КХЛ решило разделить команды по географическому принципу — «Запад» против «Востока». Многие болельщики и специалисты со стажем до сих пор называют тот звездный уик-энд в Челябинске лучшим за все время его проведения.

В Братиславе, Сочи и Москве продолжилось противостояние «Восток» — «Запад». Однако сами матчи все меньше стали походить на спортивные соревнования. Все это больше напоминало шоу, в котором результат игры стал иметь второстепенное значение. А как может быть иначе, если матчи заканчиваются со счетом 28:23?!

Именно тогда руководство КХЛ приняло решение оставить развлекательную часть на «Мастер-шоу», а самим играм придать спортивный характер. В итоге Лига пошла на революционное изменение формата. Если раньше менялись лишь названия команд, то теперь изменилось число. Звезды лиги теперь делились не по конференциям, а по дивизионам. И они бились на льду, играли в хоккей, а не играли в поддавки в конкурсе, кто красивее и изящнее забьет.

Как стало?

Инфографика - ИА "Первое областное"



В ноябре 2016 года президент КХЛ Дмитрий Чернышенко презентовал совершенно новую концепцию проведения хоккейного праздника. «Мы хотим расширить рамки мероприятия, впервые апробируя формат хоккейного шоу протяженностью в целую неделю. Оно вместит в себя не только матчи звезд МХЛ, ЖХЛ и КХЛ, но и будет насыщено различными активностями, участие в которых позволит всем болельщикам приобщиться к увлекательному празднику хоккея», — сообщил глава Лиги журналистам.

Эту новость хоккейные специалисты и болельщики восприняли с воодушевлением. В рамках Недели звезд хоккея проводились сразу три матча. При этом, по задумке организаторов, должен был вырасти статус как самого мероприятия, так и его составляющих — Матчей звезд МХЛ и ЖХЛ, которые были обделены вниманием публики. Да и сам формат битв хоккеистов КХЛ из команд четырех дивизионов, апробированный годом ранее, прижился в кругу болельщиков.

Идея нового формата звездного уик-энда оправдала себя. Хотя и вынудила понести дополнительные трудности при его организации принимающей стороне. И если в 2018 году из-за снежных буранов и природных катаклизмов в Астане матчи проходили при полупустых трибунах, то в Казани-2019 и Москве-2020 хоккейный уик-энд вызвал огромный ажиотаж у любителей хоккея.

Как будет?





Инфографика - ИА "Первое областное"



Формат проведения Недели звезд хоккея — 2022 в Челябинске еще только предстоит обсудить и утвердить на исполкоме лиги. Но его контуры можно обрисовать уже сейчас. Откроют мероприятие представительницы прекрасного пола на Матче звезд ЖХЛ 8 января. На следующий день пройдет Кубок вызова МХЛ. А главные события пройдут в выходные — 15 января состоится Мастер-шоу, а 16-го — Матч звезд КХЛ.

Логично будет предположить, формат Матча звезд КХЛ вряд ли претерпит изменения. Зачем рушить то, что прижилось и нравится публике? То есть мы увидим игроков в четырех командах дивизионов — Чернышева, Боброва, Тарасова и Харламова.

«Спустя девять лет Матч звезд КХЛ возвращается в Челябинск, но уже в формате Недели звезд хоккея. Челябинск — это особенный город для нашего хоккея, здесь всё живет любимой нами игрой, а имен, которые он дал отечественному хоккею, не перечесть. В системе клуба „Трактор“ в этом сезоне восстановлена женская профессиональная команда, успешно выступает команда в МХЛ, созданы все условия для детского хоккея. Уверен, вместе мы проведем великолепный праздник для всех хоккейных болельщиков», — сообщил журналистам после подписания соглашения с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером о проведении Недели звезд хоккея — 2022 президент КХЛ Алексей Морозов.

«Мы обновляем арену, в этом году уже будут определенные сюрпризы по тому, как будет выглядеть внутри арена „Трактор“. Мы занимаемся городом, ждем гостей, поэтому уверен, что Челябинск на самом высоком уровне проведет Неделю звезд КХЛ», — заверил журналистов глава региона Алексей Текслер.

Не приходится сомневаться в этом и рядовым болельщикам, которые соскучились по большому хоккею и, вне сомнений, заполнят арену «Трактор» до отказа. Лишь бы эпидемиологическая ситуация в регионе к январю 2022 года стабилизировалась и связанные с ней ограничения не помешали проведению большого хоккейного праздника.