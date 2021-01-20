Нападающий Павел Дорофеев продолжит карьеру в НХЛ

Хоккеист расторг контракт с «Трактором» и присоединится к команде «Вегас Голден Найтс»

Нападающий Павел Дорофеев расторг контракт с челябинским «Трактором». 20-летний хоккеист перебирается в Северную Америку и продолжит выступление в системе команды НХЛ «Вегас Голден Найтс». О расторжении соглашения между игроком и челябинцами стало известно во вторник, 19 января. Информацию подтвердил и главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.



«Павел проходил с нами предсезонку. Поднимали его в первую команду, давали возможности, но на данный момент он не был сильнее игроков, которые находятся здесь. Пожелаем ему успехов и хоккейного роста»,— сказал Анвар Гатиятулин.

«Лас-Вегас» выбрал Павла Дорофеева на драфте НХЛ 2019 года, в третьем раунде под общим 79-м номером. Отметим, что нападающий уже зарекомендовал себя на международном уровне, в его активе — серебряная медаль молодежного чемпионата мира — 2020.

Напомним, Павел Дорофеев стал частью системы «Трактора» минувшим летом в результате большой сделки с магнитогорским «Металлургом». За челябинскую команду 20-летний форвард провел лишь одну игру, не набрав результативных баллов. Большую часть времени Павел Дорофеев выступал за «Челмет», где в 36 играх заработал 17 очков. Также в его активе — два матча и четыре очка в «Белых Медведях».

До «Трактора» Павел Дорофеев защищал цвета команд системы магнитогорского «Металлурга». В сезоне 2019—2020 он провел за «сталеваров» 48 игр, в которых заработал семь очков при показателе полезности «–1» и среднем времени на льду девять минут и 29 секунд.