Нападающий ХК «Трактор» Лукаш Седлак оштрафован за симуляцию

Инцидент случился в матче против московского «Динамо».

22 ноября в Челябинске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором встречались местный «Трактор» и московское «Динамо». В этой встрече победили гости из столицы — «Динамо» обыграла «чёрно-белых» со счётом 5:2.

После этого представители спортивно-дисциплинарного комитета тщательно пересмотрели игру на предмет штрафных санкций. Выяснилось, что удаление нападающего «Динамо» Дмитрия Яшкина на 49-й минуте за задержку соперника клюшкой было лишним.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего „Трактора“ Лукаша Седлака наказание по п .4.5 ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — сказано на официальном сайте КХЛ.

К слову, Лукаш Седлак является безоговорочным лидером лиги по сумме заработанных штрафных минут. За 29 проведённых игр он получил 69 минут на скамейке штрафников. При этом он заработал 15 очков, забив 5 шайб и отдав 10 результативных передач. Его статистический показатель («плюс-минус») равен 7.