«Можно попробовать на пару минут?» Евгений Кузнецов испытал клюшку Здено Хары

Между хоккеистами — разница в росте в 23 сантиметра

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов вновь стал героем соцсетей клуба из столицы США. В аккаунте «столичных» в «Твиттере» появилась видеозапись одной из тренировок команды. На ней 28-летний воспитанник «Трактора» просит клюшку у Здено Хары — 43-летнего защитника из Словакии, который присоединился к «Вашингтону» в текущее межсезонье.



На видео подчеркнута разница в росте между хоккеистами: согласно официальному сайту НХЛ, рост Здено Хары — 2,6 метра, а Евгения Кузнецова — 1,83 метра. Соответственно отличаются и клюшки игроков. Отметим, что в момент, когда Евгений Кузнецов просил у Здено Хары клюшку, последний попросил челябинца быть аккуратнее, потому что у него с собой немного снарядов.

«Можно попробовать на пару минут? Показатель мощность броска увеличен до 99»,— подписали видео в «Твиттере» Вашингтона.

Добавим, новый сезон в НХЛ стартует в ночь на четверг, 14 января. «Вашингтону» предстоит сыграть первый матч на следующий день. В гостях «Столичные» сойдутся с «Баффало Сеэберз».