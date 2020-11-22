Московское «Динамо» сумело одолеть челябинский «Трактор» пятью заброшенными шайбами

«Чёрно-белые» прерывают свою победную пятиматчевую серию.

Сегодня, 22 ноября, на льду челябинской ледовой арены состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором встречались местный «Трактор» и московское «Динамо». «Чёрно-белые» до этого не проигрывали пять матчей подряд. Поэтому на лёд они выходили «заряженными». Ворота на этот раз защищал Роман Вилл.

Матч начался с неожиданного момента. При счёте 0:0 на шестой минуте нападающий московской команды Дмитрий Кагарлицкий побежал на ворота челябинцев. Только Илья Карпухин задержал форварда «Динамо». За это «Трактор» был наказан не двухминутным штрафом, а штрафным броском. Этот буллит Роман Вилл отразил, не дав Кагарлицкому открыть счёт.

Только москвичи всё же смогли «распечатать» ворота челябинской команды. На 18-ой минуте отличился Дмитрий Яшкин. Затем «Трактор» в лице Вячеслава Основина на 24-ой минуте сумел сравнять счёт.

После этого игроки «Динамо» трижды подряд сумели поразить ворота челябинцев. На 25-ой минуте забил нападающий Даниил Тарасов, затем на 32-ой минуте в сетку «Трактора» залетели шайбы от защитника Михала Чайковски и форварда Оскара Линдбека.

Тренерский штаб челябинцев взял тайм-аут, чтобы успокоить своих игроков и заменить вратаря. Вместо Романа Вилла сетку стал защищать лучший на сегодняшний день голкипер КХЛ по проценту отражённых бросков (95.0) Иван Федотов.

Челябинцы во втором периоде всё же сумели отыграть одну шайбу. На 35-ой минуте ворота «Динамо», которые защищал Иван Бочаров, сумел поразить молодой нападающий Артём Шварёв.

Как бы ни старались челябинцы отыграться в третьей двадцатиминутке, автор первой заброшенной в этом матче шайбы Дмитрий Яшкин поставил финальную точку в этой игре, забив Ивану Федотову на 41-ой минуте. Непростой матч «Трактора» против «Динамо» завершился со счётом 2:5. Не дали москвичи выиграть челябинцам шестой матч подряд.

Следующая игра «чёрно-белых» состоится в четверг, 26 ноября. Это будет «уральское дерби», где «Трактор» сразится с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

«Трактор» (Челябинск) 2:5 «Динамо» (Москва) (0:1; 2:3; 0:1)

Голы:

17:00 Дмитрий Яшкин, «Динамо», 0:1

23:14 Вячеслав Основин, «Трактор», 1:1

24:37 Даниил Тарасов, «Динамо», 1:2

31:18 Михал Чайковски, «Динамо», 1:3

31:57 Оскар Линдбек, «Динамо», 1:4

34:06 Артём Шварёв, «Трактор», 2:4

40:29 Дмитрий Яшкин, «Динамо», 2:5

Статистика матча: Броски: 53-45; Броски в створ: 31-24; Голы: 2-5; Вбрасывания: 43-26; Блокированные броски: 15-14; Силовые приемы: 9-13; Время в атаке: 13:40-09:16; Штраф: 2-10.