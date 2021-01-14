Михаил Пашнин стал первым защитником в КХЛ, проведшим 1 000 силовых приемов

Достижение покорилось игроку «Металлурга» в матче против «Авангарда»

Защитник магнитогорского «Металлурга» Михаил Пашнин стал первым игроком обороны в истории КХЛ, которому покорилась отметка в 1 000 силовых приемов. Это достижение хоккеист установил в Балашихе во время матча с «Авангардом». Как подчеркнули в пресс-службе «сталеваров», первым хоккеистом в истории КХЛ стал форвард Максим Рыбин, который сделал 1 032 силовых приема за 589 матчей. У Михаила Пашнина в свою очередь 1 006 «хитов» за 582 игры.



«По среднему показателю защитник даже незначительно уступает нападающему: 1,72 против 1,75. Третьим в этом списке идет Евгений Тимкин — 865 силовых в 659 поединках. Отметим, что 793 „хита“ он сделал в составе „Металлурга“. И данная цифра, безусловно, рекорд клуба. В магнитогорском „Металлурге“ Михаил Пашнин еще больше добавил в силовой игре. За 29 матчей за Магнитку он успел сделать уже 109 „хитов“. То есть в среднем по 3,75 за игру»,— сообщили в пресс-службе магнитогорцев.

Отметим, что рекорд «Металлурга» по «хитам» за весь сезон принадлежит Евгению Тимкину. В сезоне 2016—2017 он сделал 172 силовых приема. Среди защитников лучшим является Сергей Терещенко, который провел 132 силовых в чемпионате 2015—2016.