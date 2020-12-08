«Металлург» захватил лидерство в Индексе силы КХЛ

«Трактор» также вошёл в обновлённую версию рейтинга.

«Металлург» и «Трактор» продолжают сохранять позиции в Индексе силы КХЛ. Магнитогорская команда после пятиматчевой победной серии возглавила рейтинг. Челябинцы, напротив, потеряли восемь позиций и находятся на 12-й строчке.



Минувшая игровая неделя, по которой и считали показатели в «Индексе силы», для южноуральских команд сложилась по-разному. «Магнитка» сыграла два матча, одержав гостевую победу над московским «Динамо» и домашнюю — в игре против СКА. «Трактор» же провел два гостевых матча с «Торпедо», рижским «Динамо» и домашний — с тем же СКА, выиграв один раз.





«Индекс силы показывает, какие команды в настоящий момент находятся на ходу, обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии (за победу в основное время одна команда отнимает у другой 25% её баллов, в случае победы в овертайме или в серии бросков — 12.5%)»,— пояснили в пресс-службе КХЛ.

Добавим, что на этой неделе магнитогорские хоккеисты уже провели один матч. В понедельник, 7 декабря, «Магнитка» обыграла «Салават Юлаев». Теперь «Металлургу» и «Трактору» осталось сыграть по три игры. Магнитогорцы закончат выезд в Казани, а затем дома примут московское «Динамо» и «Автомобилист». «Трактору» же предстоят три встречи дома: с «Йокеритом», «Сибирью» и «Барысом».