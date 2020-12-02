«Металлург» забил шесть шайб «Динамо» и одержал третью победу подряд

В третьей игре кряду дубль оформил нападающий Андрей Чибисов.

Магнитогорский «Металлург» на победной ноте завершил двухматчевый выезд. В Москве, «сталевары» обыграли местное «Динамо» со счётом 6:2. Эта победа стала для «Магнитки» третьей подряд.



Начало встречи прошло в равной борьбе, однако именно магнитогорцы извлекли максимум из своих моментов, первыми огорчив Ивана Бочарова. Одна из атак «Металлурга» закончилась голом Семёна Кошелева. Однако спустя минуту Егор Мартынов получил две минуты за подножку, что в итоге вылилось в пропущенный магнитогорцами гол. Численное преимущество реализовал Дмитрий Яшкин. После этого команды ещё по два раза поиграли в большинстве, но забить гол так и не смогли. Отметим, в одной из атак спасение в воротах совершил Николай Прохоркин. Форвард в прыжке ногами выбил летевшую в ворота Василия Кошечкина шайбу с пятачка.

Второй период до середины своей вновь запомнился удалениями с обеих сторон и равно игрой, а вот затем «Магнитка» взяла контроль над игрой. Сначала Андрей Чибисов продлил свою голевую серию до пяти шайб, а спустя шесть минут Деннис Расмуссен забил первый гол за «Металлург» после возвращения. Более того, «сталевары» оформили так называемый гол «в раздевалку». Архип Неколенко переиграл защитника москвичей, вышел на ворота Ивана Бочарова и в четвёртый раз зажёг красный свет над воротами «Динамо».

К началу третьего периода тренерский штаб «бело-голубых» пошёл на замену голкипера. Место Ивана Бочарова в воротах занял Георгий Кузнецов, но и он недолго держал владения в неприкосновенности. Уже на первой минуте периода Сергей Бойков удалился за задержку соперника, а «Магнитке» понадобилось пять секунд на реализацию лишнего, С близкой дистанции отличился Николай Прохоркин. Затем по ходу периода магнитогорцы ещё четырежды играли в большинстве, удалившись при этом лишь один раз, но реализовать численное преимущество «сталевары» больше не смогли. Тем не менее «Металлургу» удалось забить шестой гол. Сергей Мозякин отдал пас под синюю линию Андрею Чибисову, который обыграл соперника, вышел на оперативный простор и в третьей игре подряд оформил дубль. Концовку игры «Динамо» провело в атаке, и в итоге москвичам удалось второй раз огорчить Василия Кошечкина. Гол за 30 секунд до конца игры забил Илья Круглов. Оставшееся время игры прошло без опасных моментов.

Итоговый счёт — победа «Металлурга», 6:2. Особенно в игре отличились Андрей Чибисов с двумя голами и одной результативной передачей, Архип Неколенко, в активе которого гол и ассист и Егор Мартынов, сделавший два голевых паса. Кроме того, капитан «Магнитки» Сергей Мозякин оформил 908-й результативный балл в КХЛ.

Победа над «Динамо» стала для магнитогорцев третьей подряд. После матча главный тренер «Магнитки» Илья Воробьёв отметил, что хоккеистам «Металлурга» удалось реализовать свои шансы.

«Мы очень хорошо воспользовались нашими моментами, рад за ребят, дай бог, чтобы дальше так пошло. Выигрывает команда. Чибисов? Неплохо, шесть голов за три матча, если так пойдёт дальше — будет очень хорошо»,— подвёл итог встречи главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв.

Следующий матч «сталевары» проведут уже на своей площадке. На арене «Металлург» магнитогорцы примут СКА. Встреча состоится в четверг, 3 декабря, в 19:00 по челябинскому времени.

«Динамо» (Москва) 2:6 «Металлург» (Магнитогорск) (1:1; 0:3; 1:2)

Голы:

6:43. Семён Кошелев, «Металлург», 0:1

8526. Дмитрий Яшкин, «Динамо», 1:1

29:17. Андрей Чибисов, «Металлург», 1:2

35:37. Деннис Расмуссен, «Металлург», 1:3

39:01. Архип Неколенко, «Металлург», 1:4

41:16. Николай Прохоркин, «Металлург», 1:5

58:51. Андрей Чибисов, «Металлург», 1:6

59:30, Илья Круглов, «Динамо», 2:6

Статистика матча: Броски: 52-57; Броски в створ: 27-34; Голы: 2-6; Вбрасывания: 35-35; Блокированные броски: 12-12; Силовые приемы: 9-8; Время в атаке: 09:43-11:23; Штраф: 18-10.

Голы и лучшие моменты игры: