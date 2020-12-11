«Металлург» второй раз за месяц сыграет с московским «Динамо»

Игра состоится в Магнитогорске.

Во второй раз за месяц в очном противостоянии сойдутся «Металлург» и московское «Динамо». Встреча состоится в пятницу, 11 декабря, в Магнитогорске.



Предыдущий очный матч команд прошёл в самом начале месяца, 1 декабря. Та игра закончилась победой «сталеваров», команда Ильи Воробьёва забила «бело-голубым» шесть шайб, пропустив две. Отметим, что последние три встречи «Магнитки» против «Динамо» запомнились большим количеством забитых шайб, в октябре и ноябре 2019 года команды «настреляли» девять голов, причём один из матчей закончился в серии буллитов.

Предыдущие пять матчей по-разному сложились для магнитогорцев и москвичей. В активе «Металлурга» лишь одно поражение за этот отрезок. В среду, 9 декабря, магнитогорцы уступили «Ак Барсу», прервав своё беспроигрышное шествие. «Динамо» в свою очередь также имеет лишь одно поражение в пяти последних встречах, которое москвичам нанёс именно «Металлург». Однако после этой неудачи команда Владимира Крикунова выиграла три игры кряду.

В турнирной таблице КХЛ оба коллектива идут в лидерах своих конференций. «Магнитка» находится на третьем месте Востока, «бело-голубые» — четвёртые на Западе. Оба клуба провели по 35 игр, заработав 46 и 44 очка соответственно.

Игра «Металлурга» против «Динамо» из Москвы состоится в пятницу, 11 декабря. Начало встречи — в 19:00 по магнитогорскому времени.