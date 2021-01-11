«Металлург» второй раз за месяц сыграет с минским «Динамо»

Игру из столицы Беларуси в прямом эфире покажет медиахолдинг «Первый областной»

Магнитогорский «Металлург» завершает выездную серию матчей. В понедельник, 11 января, «сталевары» в Минске сыграют с местным «Динамо». Эта игра между магнитогорцами и минчанами станет второй в текущем сезоне.



Предыдущая очная встреча «Металлурга» и «Динамо» состоялась 24 декабря и закончилась победой «Магнитки» — 3:2. Всего в КХЛ команды сыграли 24 очные встречи, 17 из которых остались за магнитогорцами. Отметим, что в последних пяти играх на счету «Металлурга» две победы, тогда как минчане выиграли три встречи на том же отрезке. Однако последние игры для обеих команд закончились поражениями. «Магнитка» в гостях уступила «Авангарду» — 2:4, а «Динамо» проиграло одноклубникам из Москвы — 0:2. На данный момент «Металлург» находится на четвертом месте на Востоке КХЛ, минчане заняли пятую строчку на Западе.

Игра «Металлург» против минского «Динамо» состоится в понедельник, 11 января, в Минске. Начало встречи — в 21:30 по московскому времени. Матч в полном объеме покажет медиахолдинг «Первый областной» — посмотреть игру можно будет на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv.