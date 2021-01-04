«Металлург» встретится со «Спартаком» в первом матче 2021 года

Игра состоится на магнитогорском льду

Первый матч хоккейного клуба «Металлург» в 2021 году состоится 4 января. В рамках регулярного чемпионата КХЛ «лисы» встретятся на домашнем льду с московским «Спартаком».

«В этом сезоне „Спартак“ провел 41 матч: 19 побед, 22 поражения. В семи играх московская команда не смогла забросить своим соперникам ни одной шайбы, в одной — сохранила собственные ворота в неприкосновенности. Заброшено шайб „Спартаком“ — 107, шайб пропущено — 122. Штрафные минуты „Спартака“ — 393», — рассказывает о сопернике пресс-служба ХК «Металлург».

Начало матча — в 17:00 по местному времени. Прямую трансляцию матча смотрите на телеканале ОТВ, а также на сайте 1obl.tv