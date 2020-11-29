«Металлург» встретится с «Торпедо» на нижегородском льду

Для читателей «Первого областного» будут доступны результаты игры.

Сегодня, 29 ноября, магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» сыграет с нижегородским «Торпедо». Этот матч пройдёт для южноуральских спортсменов на выезде.

«В этом сезоне команда из Нижнего Новгорода провела 29 матчей: 13 побед и 16 поражений. В одном матче нижегородцы сохранили собственные ворота в неприкосновенности. Заброшено шайб — 81, пропущено — 88. Штрафные минуты „Торпедо“ — 264, штрафные минуты соперников — 326»,— рассказали в пресс-службе «Металлурга».

Матч пройдёт в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало в 19:00 по магнитогорскому времени. Посмотреть трансляцию игры можно на канале «ТВ-ИН». Для читателей сайта «Первый областной» будут доступны результаты игры.