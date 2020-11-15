«Металлург» встретится с «Сибирью» на новосибирском льду

Сегодняшним матчем команда из Магнитогорска откроет выездную серию по маршруту Новосибирск — Нур-Султан — Хабаровск.

Сегодня, 15 ноября, магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» встретится с новосибирским клубом «Сибирь» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Эта игра пройдёт для южноуральских спортсменов на выезде — матч состоится в ледовом дворце спорта «Сибирь» в Новосибирске.

В сезоне 2020-2021 команда из Новосибирска провела 26 матчей, из которых 9 побед и 17 поражений. Заброшено 67 шайб, 82 — пропущены. В этом сезоне «Металлург» уже встречался с «Сибирью» на домашнем льду, но потерпел поражение: матч завершился со счётом 0:3.

Смогут ли южноуральские спортсмены отыграться в гостях? Поддержать любимый клуб и узнать результат игры можно уже через час, тем более, сайт 1obl.tv и телеканал ОТВ, как обычно, будут транслировать матч. Начало в 15:30 по челябинскому времени. Не пропустите!