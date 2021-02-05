«Металлург» впервые в сезоне обыграл «Ак Барс»

Магнитогорцы одержали девятую победу подряд

Девятую победу подряд в пятницу, 5 февраля, одержал магнитогорский «Металлург». «Сталевары» на своей площадке обыграли «Ак Барс» со счетом 3:0. Отметим, что все свои голы магнитогорцы забросили в третьем периоде.



Первые минуты встречи получились равны для обеих команд. Затем «Металлург» получил численное преимущество и мог отличиться, но гостей выручил голкипер Адам Рейдеборн. Затем две минуты большинства получили уже казанцы, когда удалился Николай Голдобин. Дважды уже на исходе штрафного времени бросал Михаил Фисенко, однако надежен был Василия Кошечкин. Сразу после возобновления игры Николай Голдобин удалился опять, но и здесь игроки «Металлурга» уверенно сыграли в обороне и не только не дали «Ак Барсу» забить гол, но и заработали на себе очередное удаление.

Не прекратился поток нарушений и во втором периоде. Суммарно за отрезок «Металлург» и «Ак Барс» заработали 32 минуты штрафа. Было на поле несколько стычек и ряд выходов два в одного и два в ноль с обеих сторон, однако везде уверенно играли вратари. На второй перерыв команды ушли при тех же 0:0.

Первая шайба в матче была заброшена в середине третьего периода. Михаил Пашнин бросил от синей линии и попал в ворота казанцев. За пять минут до конца игры магнитогорцы отличились во второй раз. Деннис Расмуссен забил гол, с лету попав по шайбе. В концовке матча казанцы имели несколько моментов чтобы пробить Василия Кошечкина. Более того, за 1,5 минуты до конца периода Сергей Плотников оформил гол в пустые ворота и снял все вопросы о победителе.

Следующая игра «сталеваров» состоится в воскресенье, 7 февраля, и станет последней перед паузой на Евротур. На своей площадке подопечные Ильи Воробьева второй раз за три дня примут «Барыс» из Нур-Султана. За итогами каждого из периодов встречи можно будет следить в нашем телеграм-канале.

«Металлург» (Магнитогорск) 3:0 «Ак Барс» (Казань) (0:0; 0:0; 3:0)

Голы:

45:04. Михаил Пашнин, «Металлург», 1:0 (ассистенты: Андрей Нестрашил; в равенстве)

54:42. Деннис Расмуссен, «Металлург», 2:0 (ассистенты: Тэйлор Бек; в равенстве)

58:27. Сергей Плотников, «Металлург», 3:0 (ассистенты: Тэйлор Бек, Николай Прохоркин; в равенстве; в пустые ворота)

Статистика матча: Броски: 60-72; Броски в створ: 36-42; Голы: 3-0; Вбрасывания: 29-26; Блокированные броски: 18-9; Силовые приемы: 18-20; Время в атаке: 09:37-13:04; Штраф: 18-16.

