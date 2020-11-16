ХК «Металлург» во второй раз в сезоне уступил «Сибири»

Встреча проходила в Новосибирске.

Вечером 15 ноября в Новосибирске прошёл матч двух клубов КХЛ — «Сибири» и «Металлурга». Ранее команды уже встречались: 28 октября в Магнитогорске «сталевары» уступили новосибирцам со счётом 0:3. Эта игра также не увенчалась успехом для подопечных Ильи Воробьёва.

В первом периоде преимущество было именно у «Металлурга». Только второй период начался с неожиданной шайбы от защитника «Сибири» Ефима Гуркина. Это стало возможно из-за ошибки вратаря «сталеваров» Василия Кошечкина. В заброшенной шайбе «сибиряков» ассистентом выступил голкипер новосибирской команды Антон Красоткин.

После гола от «Сибири» её вратарь Красоткин получил травму: его заменил Харри Сятери, которого сумел «пробить» нападающий магнитогорцев Сергей Плотников. Только арбитры после просмотра видео отменили заброшенную шайбу Магнитогорска из-за высоко поднятой клюшки.

Затем защитник «Сибири» Ефим Гуркин сделал дубль, забросив шайбу на 31-й минуте матча. «Металлург» смог открыть для себя счёт лишь на старте третьего периода, где отличился Николай Прохоркин. Через четыре минуты шайбу в сетку забросил и капитан «сталеваров» Сергей Мозякин, который сравнял счёт — 2:2.

На 51-й минуте, сразу после вбрасывания, нападающий «Сибири» Юусо Пуустинен вернул лидерство своей команде, забив шайбу в ворота Василию Кошечкину. «Металлург» пытался отыграться, заменив вратаря на шестого полевого игрока за 2 минуты до конца основного времени матча. К сожалению для магнитогорцев, это не принесло должного успеха. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу «Сибири».

После встречи нападающий магнитогорской команды Николай Прохоркин заявил, что у них были большие проблемы с атакой.

«Мы тяжело вкатывались в игру, первые два периода это показали. В третьем периоде пересмотрели игру и начали играть так, как действовали до всех неразберих с болезнями. Поздно включились, сами виноваты. Проблема в уверенности игроков. Мы много бросков сделали, шайба не заходит, как раньше, — уверенность пропадает, и происходит то, что произошло сегодня», — заявил Николай Прохоркин.

Следующую игру «Металлург» проведёт во вторник, 17 ноября. Магнитогорцы отправятся в Казахстан, чтобы сыграть с «Барысом».

«Сибирь» (Новосибирск) 3:2 «Металлург» (Магнитогорск) (0:0; 2:0; 1:2)

Голы:

22:03 Ефим Гуркин, «Сибирь», 1:0

30:18 Ефим Гуркин, «Сибирь», 2:0

40:17 Николай Прохоркин, «Металлург», 2:1

44:01 Сергей Мозякин, «Металлург», 2:2

50:12 Юусо Пуустинен, «Сибирь», 3:2

Статистика матча: Броски: 52-80; Броски в створ: 22-37; Голы: 3-2; Вбрасывания: 22-34; Блокированные броски: 20-18; Силовые приемы: 21-23; Время в атаке: 08:21-10:26; Штраф: 4-6.