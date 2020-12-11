«Металлург» во второй раз в сезоне обыграл московское «Динамо»

Дублем в ворота «бело-голубых» отличился защитник Егор Яковлев.



«Металлург» из Магнитогорска одержал домашнюю победу на московским «Динамо». Встреча, которая проходила на домашней арене «сталеваров», закончилась со счётом 3:1.



Магнитогорцам удалось забить первый гол на старте матча. Шайбу в ворота Эмиля Гарипова забросил Егор Яковлев, попавший по ней, когда она летела в воздухе. Затем «Металлург» получил пятиминутное большинство, после того как игрок «Динамо» Оскар Линдберг нарушил правила на Григорие Дронове. Хоккеист москвичей отправился в раздевалку, а «сталевары» принялись разыгрывать удаление, однако все их угрозы в первом периоде не принесли результата.

Во втором периоде Григорий Дронов вернулся на лёд, а «Металлург» так и не сумел реализовать остатки большого численного преимущества. Однако во второй половине отрезка магнитогорцам вновь удалось огорчить москвичей, и вновь отличился Егор Яковлев, а в концовке даадцатиминуткт Деннис Расмуссен довёл счёт до 3:0 в пользу «сталеваров».

Третий период начался для «Магнитки» с удаления гостей и двух моментов в большинстве, которые не принесли результата. Затем Вадим Шипачёв вышел один на один с Юхо Олкинуорой, но голкипер «Металлурга» спас свою команду. Несколько минут спустя «Магнитка» осталась втроём против пятерых после удаления Архипа Неколенко и Денниса Расмуссена, однако хоккеисты «Металлурга» справились с прессингом гостей и не дали им «прошить» Юхо Олкинуору. После этого уже сам вратарь «сталеваров» получил штраф за задержку игры, но и здесь москвичи не смогли реализовать численное преимущество. Тем не менее свой гол «бело-голубые» всё же забросили. В равных составах Владислав Ефремов лишил финского голкипера «Металлурга» матча «на ноль». Итоговый счёт игры — 3:1, победа «Металлурга»

Свой следующий матч, последней перед паузой на Евротур, «Металлург» вновь проведёт дома. В воскресенье, 13 декабря, в гости к «сталеварам» приедет «Автомобилист» из Екатеринбурга. Встреча начнётся в 17:00 по местному времени.

«Металлург» (Магнитогорск) 3:1 «Динамо» (Москва) (1:0; 2:0; 0:1)

Голы:

5:30. Егор Яковлев, «Металлург», 1:0

31:02. Егор Яковлев, «Металлург», 2:0

38:23. Деннис Расмуссен, «Металлург», 3:0

57:11. Михаил Ефремов, «Динамо», 3:1

Статистика матча: Броски: 58-64; Броски в створ: 27-34; Голы: 3-1; Вбрасывания: 25-31; Блокированные броски: 17-19; Силовые приемы: 19-35; Время в атаке: 13:10-11:38; Штраф: 8-29.

Голы и лучшие моменты игры: