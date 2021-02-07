«Металлург» вновь сыграет с хоккеистами «Барыса» на домашнем льду

На сайте 1obl.ru будут доступны результаты матча

Сегодня, 7 февраля, магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» встретится с командой из Казахстана «Барыс». Матч пройдет в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Магнитогорске на арене «Металлург».

«В регулярном чемпионате „Барыс“ провел 53 матча: 28 побед (7 в овертайме, 3 в серии буллитов), 25 поражения (4 в овертайме, 2 в серии буллитов). В четырех матчах подопечные Юрия Михайлиса сохранили собственные ворота в неприкосновенности, в одном — не смогли забросить своим соперникам ни одной шайбы. Заброшено шайб — 131, пропущено — 137. Штрафные минуты команды — 484, штрафные минуты соперников — 533»,— рассказали в пресс-службе «Металлурга».

Отметим, в этом сезоне команды встречаются уже в четвертый раз: два матча выиграли магнитогорские хоккеисты, один из которых прошел на домашнем льду, и один раз победу одержали хоккеисты команды «Барыс» в Нур-Султане.

Посмотреть прямую трансляцию мачта можно на ТВ-ИН, КХЛ ТВ, а также на сайте Континентальной хоккейной лиги. Начало в 17:00 по челябинскому времени. Для читателей нашего сайта будут доступны результаты игры. Не пропустите!