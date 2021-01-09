«Металлург» в третий раз в сезоне проиграл «Авангарду»

«Сталевары» потерпели первое поражение в новом году

Магнитогорский «Металлург» потерпел первое поражение в 2021 году. «Сталевары» в гостях проиграли омскому «Авангарду» со счетом 2:4.



Первые три гола «лисы» пропустили в стартовом отрезке встречи. Два из них влетели в ворота Василия Кошечкина, когда «Магнитка» играла в меньшинстве. Отличились Денис Зернов, Рид Буше и Илья Ковальчук. Отыгрываться «Металлург» начал во втором периоде, когда Андрей Чибисов переиграл Шимона Грубеца. Уже в заключительном отрезке Егор Мартынов сократил отставание до одной шайбы. В концовке тренерский штаб «Металлурга» сменил вратаря на шестого полевого игрока, но Корбэн Найт выбросил шайбу из зоны, а после отскока от борта она попала в пустые ворота «сталеваров».

Отметим, что в матче «Металлург» понес потери. Со второго периода не выходил на лед защитник Егор Яковлев. Один из лидеров «сталеваров» по игровому времени отыграл девять смен. Пока неизвестно, с чем именно связано отсутствие защитника на площадке. Добавим, что два очка в составе магнитогорцев набрал Андрей Чибисов, на счету форварда не только гол, но и результативная передача.

Это поражение стало для магнитогорцев первым после серии из двух побед подряд. Сейчас в активе подопечных Ильи Воробьева 55 очков — после 44-х матче — и третье место на Востоке КХЛ. Следующую игру «Металлург» проведет в понедельник, 11 января, в Минске против местного «Динамо». Матч в прямом эфире на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv покажет медиахолдинг «Первый областной».

«Авангард» (Омск) 4:2 «Металлург» (Магнитогорск) (3:0; 0:1; 1:1)

Голы:

14:33. Денис Зернов, «Авангард», 1:0

16:57. Рид Буше, «Авангард», 2:0

19:43. Илья Ковальчук, «Авангард», 3:0

33:01. Андрей Чибисов, «Металлург», 3:1

49:32. Егор Мартынов, «Металлург», 3:2

59:17. Корбэн Найт «Авангард», 4:2

Статистика матча: Броски: 50-90; Броски в створ: 26-36; Голы: 4-2; Вбрасывания: 35-21; Блокированные броски: 32-13; Силовые приемы: 13-11; Время в атаке: 10:08-17:00; Штраф: 6-6.