«Металлург» в овертайме уступил казахстанскому «Барысу»

Это был последний матч магнитогорцев в 2020 году

Вечером 30 декабря в казахстанском Нур-Султане состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между командами «Барыс» и «Металлург» из Магнитогорска.

Первую шайбу болельщики увидели в стартовом отрезке игры. На 13-й минуте счет открыл Мэттью Фрэттин из «Барыса». Затем, уже во втором периоде, хозяева ушли вперед — на 24-й минуте отличился Диллон Хетерингтон. Лишь ближе к концу двадцатиминутки «магнитка» смогла отыграть одну шайбу. Случилось это благодаря усилиям Николая Голдобина.

После этого «сталевары» очень долгое время не могли сравнять счет. За полторы минуты до финальной сирены они даже заменили вратаря Василия Кошечкина на шестого полевого игрока. Только затем у «Барыса» за удар клюшкой был удален автор второго гола Хетерингтон. Именно это дало преимущество «Металлургу» и они смогли забить заветную шайбу, которая сравняла счет матча на 60-й минуте игры. Гол оформил Егор Яковлев.

Матч перетек в овертайм, чтобы выявить победителя в этом противостоянии. Командам хватило чуть больше трех минут чтобы завершить игру. Автор самого первого гола в этой встрече — Мэттью Фрэттин — вновь забросил шайбу в ворота Кошечкина. Тем самым, игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Барыса».

Следующий матч «Металлург» проведет уже 4 января. На своем льду магнитогорцы примут московский «Спартак».

«Барыс» (Нур-Султан) 3:2 ОТ «Металлург» (Магнитогорск) (1:0; 1:1; 0:1; 1:0)

Голы:

12:25 Мэттью Фрэттин, «Барыс», 1:0

23:37 Диллон Хетерингтон, «Барыс», 2:0

37:04 Николай Голдобин, «Металлург», 2:1

59:20 Егор Яковлев, «Металлург», 2:2

62:13 Мэттью Фрэттин, «Барыс», 3:2 ОТ

Статистика матча: Броски: 50-49; Броски в створ: 27-27; Голы: 3-2; Вбрасывания: 29-23; Блокированные броски: 17-12; Силовые приемы: 12-20; Время в атаке: 12:25-06:53; Штраф: 4-6.