«Металлург» в гостях сыграет с «Витязем»

Команды встретятся второй раз в сезоне

Трехматчевое выездное турне начинает в четверг, 18 февраля, магнитогорский «Металлург». В Подольске «сталевары» сыграют с «Витязем». Эта встреча станет для команд второй в текущем сезоне.



Последний раз «Металлург» и «Витязь» играли между собой 24 сентября в Магнитогорске. Тот матч закончился победой гостей — 4:1. Всего в истории КХЛ команды пересекались 24 раза, в 16 из которых сильнее были «сталевары». Отметим, что 15 из этих побед «Металлург» добыл в основное время, лишь однажды победив в серии буллитов.

К очному матчу обе команды подходят после гостевых поражений. «Металлург» в овертайме проиграл «Трактору», а «Витязь» в основное время уступил ЦСКА. На отрезке из пяти встреч у магнитогорцев три победы при двух поражениях подряд, у подмосковной команды наоборот — три поражения при двух победах. Сейчас «Металлург» находится на третьей строчке Восточной конференции КХЛ, «Витязь» же ведет со «Спартаком» борьбу за последнюю путевку в плей-офф.

Игра «Металлурга» против «Витязя» состоится в четверг, 18 февраля, в Подольске. Начало встречи — в 21:30 по челябинскому времени. Промежуточные итоги игры можно будет посмотреть в телеграм-канале ИА «Первое областное».