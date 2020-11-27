«Металлург» в драматичном матче обыграл «Нефтехимик»

В игре было заброшено 11 шайб, а команда Ильи Воробьёва отыгралась со счёта 1:4.

Волевую победу над нижнекамским «Нефтехимиком» одержал магнитогорский «Металлург». Встреча прошла сегодня, 27 ноября, и закончилась победой хозяев — 6:4. Отметим, что по ходу матча «сталеварам» пришлось отыгрываться со счёта 1:4.



Началась встреча под диктовку магнитогорцев, однако стартовое давление не принесло «Металлургу» успеха. Более того, первую шайбу в матче усилиями Либора Гудачека забросил «Нефтехимик». Затем обе команды не реализовали большинство, а несколько минут спустя Роман Абросимов удвоил преимущество гостей. В итоге тренерский штаб «Металлурга» принял решение заменить Василия Кошечкина на Юхо Олкинуору. Первый гол «Магнитка» забросила в концовке двадцатиминутки. Сергей Мозякин в большинстве подобрал шайбу, выигранную на вбрасывании Андреем Нестрашилом, выкатился на чистый лёд и «прошил» Константина Барулина.

Второй период начался для команды из Магнитогорска в большинстве, которое не удалось реализовать. Затем защитник «Металлурга» Владислав Сёмин удалился сам, а нижнекамцы вновь увеличили разрыв в счёте до двух шайб. На этот раз отличился Марат Хайруллин. Спустя пять минут гости и вовсе довели разницу до трёх шайб, благодаря голу Андрея Чивилёва «Магнитка» начала отыгрываться во второй половине периода. Вновь в большинстве, но на этот раз Тэйлор Бек отыграл одну шайбу, а затем уже в равенстве Егор Яковлев сократил разрыв до одного гола.

Третий период «Металлург» вновь начал с контролем шайбы, в итоге вынудив гостей совершать удаления. Активность «сталеваров» принесла свои плоды, и в итоге Андрей Нестрашил сделал цифры на табло равными. Затем настал бенефис Андрея Чибисова. На 55-й минуте 76-й номер магнитогорцев впервые в матче вывел «Металлург» вперёд, а три минуты спустя он же в ближнем бою переиграл Константина Барулина. Отметим, что после гола судьи взяли просмотр на положение «вне игры», но не увидели нарушения правил. Концовка встречи прошла в зоне «сталеваров», но создать опасность нижнекамцам не удалось. Как итог — победа «Металлурга» 6:4.

Эта победа стала для «Металлурга» первой за последние три матча и первой с начала ноября в основное время. Отметим, в игре против «Нефтехимика» три очка набрал капитан «Магнитки» Сергей Мозякин и Андрей Чибисов, по два — Андрей Нестрашил, Тэйлор Бек и Егор Яковлев. Ещё по одному результативному баллу записали Илья Николаев, Михаил Пашнин, Сергей Плотников и Деннис Расмуссен. Для последнего его голевая передача стала первой за «Металлург» в этом сезоне.

Добавим, игрой против «Нефтехимика» «Металлург» завершил трёхматчевую домашнюю серию. Следующую игру «сталевары» проведут уже в гостях. В воскресенье, 29 ноября, в Нижнем Новгороде магнитогорцы сойдутся с местным «Торпедо».

«Металлург» (Магнитогорск) 6:4 «Нефтехимик» (Нижнекамск) (1:2; 2:2; 3:0)

Голы:

04:59. Либор Гудачек, «Нефтехимик», 0:1

12:38. Роман Абросимов, «Нефтехимик», 0:2

17:42. Сергей Мозякин, «Металлург», 1:2

25:01. Марат Хайруллин, «Нефтехимик», 1:3

30:01. Андрей Чивилёв, «Нефтехимик», 1:4

32:05. Тэйлор Бек, «Металлург», 2:4

33:52. Егор Яковлев, «Металлург», 3:4

51:29. Андрей Нестрашил, «Металлург», 4:4

55:19. Андрей Чибисов, «Металлург», 5:4

58:17. Андрей Чибисов, «Металлург», 6:4

Статистика игры: Броски: 74-51; Броски в створ: 49-30; Голы: 6-4; Вбрасывания: 23-43; Блокированные броски: 13-11; Силовые приемы: 19-25; Время в атаке: 14:30-06:36; Штраф: 8-16.