«Металлург» сыграет с «Северсталью» на домашнем льду

Результаты матча будут доступны читателям сайта «Первый областной».

Сегодня, 22 ноября, магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» проведёт матч с «Северсталью» из Череповца в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Для южноуральских спортсменов эта игра пройдёт на домашнем льду — арене «Металлург».

В этом сезоне хоккеисты из Череповца провели 26 матчей, в половине из которых одержали победу. Самыми результативными игроками «Северстали», по данным пресс-службы клуба, в этом сезоне стали: Александр Петунин — 18 очков (7+11), Владислав Кодола — 11 очков (4+7), Владислав Провольнев — 9 очков (4+5), Даниил Вовченко — 8 очков (6+2), Игорь Гераськин — 8 очков (5+3).

В этом сезоне «Металлург» уже играл с «Северсталью» в Череповце, и в гостях «лисы» обыграли хозяев льда со счётом 5:4.

Какой результат покажет сегодняшний матч, можно узнать уже через несколько часов: начало игры в 17:00 по челябинскому времени. Посмотреть прямую трансляцию игры можно на ТВ-ИН, а приобрести билеты на матч можно в кассах арены «Металлург» или на сайте клуба. Результаты игры будут доступны на сайте «Первый областной».