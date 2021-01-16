«Металлург» сыграет с командой из Уфы на домашнем льду

В сезоне 2020/2021 это будет уже четвертое противостояние соперников

Сегодня, 16 января, магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» встретится с командой из Уфы «Салават Юлаев». Матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги пройдет для магнитогорцев на домашнем льду.

«„Салават Юлаев“ в этом сезоне провел 47 матчей: 28 побед (4 в овертайме, 4 в серии буллитов) и 19 поражений (3 в овертайме, 1 в серии буллитов). В трех матчах уфимцы не забросили соперникам ни одной шайбы, в трех — не пропустили сами. Разница шайб 143-123. Штрафные минуты „Салавата Юлаева“ — 386, штрафные минуты соперников — 495»,— рассказали в пресс-службе «Металлурга».

Отметим, в этом сезоне матч между «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом» станет уже четвертым: в Магнитогорске гости из Уфы обыграли хозяев льда со счетом 1:4, в Уфе «Металлург» один раз обыграл соперника со счетом 3:1 и проиграл со счетом 2:4.

Смогут ли магнитогорцы выиграть в этот раз? Посмотреть игру и узнать результаты матча можно на сайте 1obl.tv, а также на телеканале ОТВ. Начало в 17:00 по челябинскому времени. Результаты будут доступны на сайте 1obl.ru. Не пропустите!