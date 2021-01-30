«Металлург» сыграет с командой из Хельсинки на выезде

Посмотреть прямую трансляцию матча можно на сайте 1obl.tv

Сегодня, 30 января, в Хельсинки состоится один из перенесенных ранее матчей между магнитогорским хоккейным клубом «Металлург» и хозяином льда — командой «Йокерит». Игра пройдет на «Хартвалл Арена» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«В этом сезоне „Йокерит“ провел 47 матчей: одержали 26 побед (3 в овертайме, 2 в серии буллитов), потерпели 21 поражение (4 в овертайме, 1 в серии буллитов). В четырех матчах „джокеры“ сохранили собственные ворота в неприкосновенности, в трех — не смогли забросить своим соперникам ни одной шайбы. Заброшено шайб „Йокеритом“ — 136, пропущено — 115. Штрафные минуты „Йокерита“ — 445, штрафные минуты соперников — 432»,— сообщили в пресс-службе магнитогорского хоккейного клуба.

Отметим, в этом сезоне команды встретятся впервые.

Посмотреть прямую трансляцию матча можно на сайте 1obl.tv, а также на телеканале ОТВ. Начало игры в 21:30 по челябинскому времени. Для читателей нашего сайта будут доступны результаты встречи соперников. Не пропустите!