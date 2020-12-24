«Металлург» сыграет против минского «Динамо» в Магнитогорске

Игра будет посвящена 65-летнему юбилею «сталеваров»

Магнитогорский «Металлург» возобновляет регулярный чемпионат КХЛ после паузы на второй этап Евротура. На домашней площадке «лисы» скрестят клюшки с минским «Динамо».



Для коллективов эта встреча станет 23-й в рамках чемпионатов КХЛ. Преимущество по победам на стороне магнитогорцев — 16 против 7. Последний раз команды пересекались больше года назад, 11 ноября 2019-го. Та встреча закончилась победой «Металлурга» в овертайме — 3:2.

Последние пять матчей по-разному сложились для команд. «Металлург» за этот период успел прервать пятиматчевую серию побед, проиграв «Ак Барсу», обыграть дома «Динамо» из Москвы, а перед перерывом уступить 0:4 «Автомобилисту». Минчане, в свою очередь, потерпели поражение от одноклубников из Москвы, разгромно проиграли «Ак Барсу» 2:7, но на перерыв ушли, обыграв по буллитам «Куньлунь Ред Стар». Отметим, что на текущий момент «Металлург» находится на четвертом месте на Востоке КХЛ, минское «Динамо» — пятое на Западе.

Матч магнитогрцев против минчан будет носить особое значение и пройдет в праздничной атмосфере. 26 декабря «Металлургу» исполнится 65 лет, однако в этот день у «лисов» не запланировано игр, поэтому торжественные мероприятия пройдут сегодня. По сообщениям инсайдеров, на юбилейный матч «Магнитка» выйдет в специальной игровой форме.

Встреча «Металлург» против «Динамо» состоится в четверг, 24 декабря. Начало игры — в 19:00 по местному времени.