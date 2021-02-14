«Металлург» сразится с командой из Финляндии на домашнем льду

Результаты матча будут доступны на нашем сайте

Сегодня, 14 февраля, магнитогорская хоккейная команда «Металлург» проведет встречу с командой «Йокерит» из Финляндии. Этот матч пройдет для магнитогорцев на домашнем льду.

«В этом сезоне „Йокерит“ провел 54 матча: одержали 28 побед (3 в овертайме, 2 в серии буллитов), потерпели 26 поражений (6 в овертайме, 1 в серии буллитов). В четырех матчах „джокеры“ сохранили собственные ворота в неприкосновенности, в трех — не смогли забросить своим соперникам ни одной шайбы. Заброшено шайб — 151, пропущено — 137. Штрафные минуты „Йокерита“ — 537, штрафные минуты соперников — 499»,— сообщили в пресс-службе «Металлурга».

Посмотреть игру можно будет на ТВ-ИН, КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD и сайте КХЛ. Кроме того, болельщики могут присутствовать на матче лично, билеты можно приобрести здесь. Начало в 17:00 по челябинскому времени.

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