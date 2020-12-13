«Металлург» сразится с «Автомобилистом» на домашнем льду

На сайте «Первый областной» будут доступны итоги игры.

Сегодня, 13 декабря, магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» встретится с екатеринбургским «Автомобилистом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Для южноуральских спортсменов матч пройдёт на домашнем льду.

«В этом сезоне „Автомобилист“ провел 34 матча: 17 побед, 17 поражений. В трёх играх команда из Екатеринбурга сохранила собственные ворота в неприкосновенности, в трёх — не смогла забросить своим соперникам ни одной шайбы. Заброшено 96 шайб, пропущено — 97»,— напомнили в пресс-службе «Металлурга».

В этом сезоне «Металлург» и «Автомобилист» уже встречались: магнитогорцы проиграли спортсменам из Екатеринбурга на домашнем льду со счётом 2:3, но выиграли на гостевом — матч, прошедший в Екатеринбурге, завершился со счётом 4:3 в пользу «Металлурга».

Смогут ли магнитогорские хоккеисты обыграть гостей из Екатеринбурга? Посмотреть матч и узнать результаты игры можно лично на арене или на сайтах ТВ-ИН и КХЛ ТВ HD. Результаты матча будут доступны на сайте «Первый областной». Начало — в 17:00 по челябинскому времени. Не пропустите!