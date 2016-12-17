«Магнитка» победила «Слован» в Братиславе

Дубль оформил Александр Семин.
Магнитогорский «Металлург» переиграл на выезде братиславский «Слован» со счетом 4:2. Дубль сделал Александр Семин, еще по шайбе забили Данис Зарипов и Томаш Филиппи. В «копилке» магнитогорцев 90 очков, они уверенно возглавляют Восточную конференцию.
Вчера поздним по уральскому времени вечером магнитогорский «Металлург» играл против «Слована» в Братиславе и победил. Еще в первом периоде обладатели Кубка Гагарина повели со счетом 2:0 — дубль оформил Александр Семин. Сначала форвард точно бросил в дальний угол, а затем вышел 1 в 0 и уверенно переиграл голкипера «Слована» Джастина Погги. Братиславцы сумели отыграть 1 шайбу уже спустя 30 секунд. Гол с колен забил Таффе, в комбинации поучаствовали Чичу и Глинка.
В начале второго периода «Слован» и вовсе сравнял счет — в большинстве Жига Еглич удачно подставил клюшку на «пятаке». Судьи после момента отправились смотреть видеоповтор, и гол засчитали. Дальше забивали только «сталевары» — сначала Томаш Филиппи «обрезал» защитника и переиграл Погги, а затем точку в матче поставил Данис Зарипов. Челябинский воспитанник успешно сыграл на добивании и отправил шайбу в сетку.
Таким образом, «Металлург» набрал 90 очков и упрочил свое лидерство на Востоке. Следующий матч магнитогорцы проведут в воскресенье против «Барыса».
Слован (Братислава) — Металлург (Магнитогорск) — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
0:1 — Сёмин (Осала) — 08:58 (5×5)
0:2 — Сёмин (Ли) — 15:16 (5×5)
1:2 — Таффе (Чичу, Глинка) — 15:46 (5×5)
2:2 — Еглич (Шварны, Пластино) — 22:07 (5×4)
2:3 — Филиппи — 35:06 (5×5)
2:4 — Зарипов (Коварж) — 44:41 (5×5)
Вратари: Погги — Кошечкин.