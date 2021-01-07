«Металлург» с минимальным счетом обыграл «Торпедо», продлив победную серию

Команда из Магнитогорска пропустила первой, но смогла переломить ход встречи

Вторую победу подряд в новом году одержал магнитогорский «Металлург». «Сталевары» в гостях обыграли нижегородское «Торпедо» с минимальным счетом 3:2.



Первый гол магнитогорцы пропустили в самом старте встречи, когда броском из центра зоны отличился Михаил Варнаков. Сравнять счет «Металлургу» удалось в середине отрезка. Семен Кошелев отдал на Тэйлора Бека разрезающий пас, который закончился голом. В концовке второго периода уже сам канадский легионер стал ассистентом во второй заброшенной шайбе. Его пас на дальнюю штангу замкнул Сергей Мозякин, который впервые в матче вывел «Магнитку» вперед.

Судьба игры решилась в третьем периоде, который начался для «Металлурга» с пропущенного гола. Иван Чехович реализовал удаление Сергея Плотникова и вновь установил равенство на табло. Однако концовка встречи осталась за «сталеварами». Наброс Михаила Пашнина замкнул Архип Неколенко — именно эта шайба и стала для «Металлурга» победной. В последние минуты игры хозяева сняли вратаря и попытались организовать финальный штурм, но перевести игру в овертайм нижегородцам не удалось. Итоговый счет матча — победа «Металлурга», 3:2.

Следующий матч команда из Магнитогорска вновь проведет в гостях. В субботу, 9 января, «Металлург» в Балашихе сыграет против «Авангарда». Встречу в прямом эфире покажет телеканал ОТВ и сайт 1obl.tv.

«Торпедо» (Нижний Новгород) 2:3 «Металлург» (Магнитогорск) (1:1; 0:1; 1:1)

Голы:

01:46. Михаил Варнаков, «Торпедо», 1:0

13:03. Тэйлор Бек, «Металлург», 1:1

38:31. Сергей Мозякин, «Металлург», 1:2

40:43. Иван Чехович, «Торпедо», 2:2

58:22. Архип Неколенко, «Металлург», 2:3

Статистика матча: Броски: 49-77; Броски в створ: 26-32; Голы: 2-3; Вбрасывания: 21-32; Блокированные броски: 24-11; Силовые приемы: 5-10; Время в атаке: 09:57-14:56; Штраф: 6-10.