«Металлург» разгромил «Йокерит» в Хельсинки

«Сталевары» продлили беспроигрышную серию до семи побед

Магнитогорский «Металлург» одержал седьмую победу подряд. В Хельсинки «сталевары» переиграли «Йокерит» с разгромным счетом 5:1. Три результативных балла на своей счет записал канадский легионер «Магнитки» Тэйлор Бек.



Счет в самом начале игры открыли магнитогорцы. На 47-й секунде игры легионерское трио «Магнитки» организовало голевую атаку, которая закончилась шайбой Денниса Расмуссен после первого же броска в створ ворот. Шведский нападающий зарядил в касание с передач Филипа Хольма и Тэйлора Бека. На 6-й минуте встречи игрок «Йокерита» Алекси Халме грубо сыграл против Артема Земченка. В итоге защитник «Металлурга» покинул площадку, игрок финской команды получил штраф до конца игры, а магнитогорцы — пятиминутное большинство. В несгораемом преимуществе несколько моментов на пятачке было у Николая Прохоркина, но нападающий «сталеваров» не смог отличиться. Однако под занавес большого преимущества Тэйлор Бек точным кистевым броском попал прямо в девятку и увеличил разницу в счете.

Второй период «Йокерит» начал агрессивнее, что в итоге принесло свои плоды. Защитник Сам Леписте мощным кистевым от синей линии огорчил голкипера «Металлурга» Юхо Олкинуору. Магнитогорцы быстро восстановили разницу в две шайбы через 35 секунд. Николай Прохоркин на скорости обыграл защитника «Йокерита», а затем отдал пас на Андрея Чибисова. Форвард «Металлурга» принял шайбу ногой и броском с неудобной руки подкинул шайбу в ворота. В середине отрезка Егор Коробкин убежал 1 на 1 с вратарем «Йокерита» Янисом Калниньшом и бросил с близкого расстояния. Голкипер команды из Хельсинки не сразу смог прижать шайбу на линии ворот, судьи взяли просмотр момента, но не увидели пересечения линии. Однако сразу же после следующего вбрасывания Игорь Швырев мощно зарядил из круга вбрасывания, а шайба после рикошета в четвертый раз попала в ворота финской команды.

После этого «Йокерит» начал позиционную атаку, которая закончилась попаданием в штангу. Шайба оказалась за спиной Юхо Олкинуоры, вратарь «Металлурга» не сразу прижал ее и судьи во второй раз за отрезок поехали смотреть момент, вновь не засчитав взятие ворот. На 36-й минуте игры капитан хозяев Марко Анттила жестко сыграл против Максима Карпова, «Магнитка» получила еще две минуты большинства, но не смогла реализовать численное преимущество. На последней минуте отрезка Артем Минулин мог забить пятый гол, но попал в перекладину.

Последний период матча вновь активнее начали финские игроки, но первый выход «Металлурга» к чужим воротам привел к опасному моменту и удалению у «Йокерита». Магнитогорцы вновь остались в большинстве. Численное преимущество реализовал Тэйлор Бек, который забил второй гол и набрал третье очко в матче. После этого у «Йокерита» произошла замена вратаря, Яниса Калниньша заменил Самуэль Юкури. На 46-й минуте игры «сталевары» остались в меньшинстве за нарушение численного состава, при этом больше времени играя в чужой зоне. После «Металлург» получил очередное большинство, в котором у ворот обеих команд было несколько опасных моментов, но не было голов. Концовку встречи соперники провели в обоюдных атаках без заброшенных шайб

Следующий матч «Металлург» проведет на своей площадке. В среду, 3 февраля, команда Ильи Воробьева примет «Барыс» из Нур-Султана. Игра начнется в 19:00 по магнитогорскому времени.

«Йокерит» (Хельсинки) 1:5 «Металлург» (Магнитогорск) (0:2; 1:2; 0:1)

Голы:

0:47. Деннис Расмуссен, «Металлург», 0:1 (ассистенты: Тэйлор Бек, Филип Хольм; в равенстве)

10:09. Тэйлор Бек, «Металлург», 0:2 (ассистенты: Григорий Дронов, Николай Голдобин; в большинстве)

23:30. Сами Леписте, «Йокерит», 1:2 (ассистенты: Брайан О’Нилл; в равенстве)

24:05. Андрей Чибисов, «Металлург», 1:3 (ассистенты: Николай Прохоркин, Сергей Плотников; в равенстве)

34:00. Игорь Швырев, «Металлург», 1:4 (ассистенты: Архип Неколенко; в равенстве)

44:24. Тэйлор Бек, «Металлург», 1:5 (ассистенты: Юхо Олкинуора; в большинстве)

Статистика матча: Броски: 61-48; Броски в створ: 25-29; Голы: 1-5; Вбрасывания: 29-29; Блокированные броски: 4-12; Силовые приемы: 10-7; Время в атаке: 11:37-10:23; Штраф: 31-16.

