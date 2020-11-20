«Металлург» расторг контракт с Юхо Ламмикко

Прекращение соглашения «Первому областному» подтвердили в пресс-службе КХЛ.

Магнитогорский «Металлург» расторг контракт с финским нападающим Юхо Ламмикко. Об этом стало известно сегодня, 20 ноября. О прекращении контракта магнитогорцев с чемпионом мира 2019 года «Первому областному» рассказали в пресс-службе КХЛ.



Информация о расторжении контракта между магнитогорцами и финским легионером появилась сегодня, но не была официально подтверждена ни лигой, ни самим «Металлургом». Однако затем новость появилась на сайте КХЛ и в социальных сетях самой команды.

«Металлург» и Юхо Ламмикко расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон. Магнитогорский хоккейный клуб благодарит нападающего за работу и желает успешного продолжения дальнейшей карьеры»,— гласит заявление пресс-службы клуба.

Напомним, Юхо Ламмикко стал игроком «Металлурга» в прошедшее межсезонье. Права на финского нападающего «сталевары» выменяли у «Спартака», отдав за него спортивные права на датчанина Матиаса Фрома. Позднее 24-летний чемпион мира заключил с «Магниткой» годовой контракт. В составе магнитогорцев Юхо Ламмикко провёл 22 игры, набрав восемь очков при показателе полезности «+2» и восьми минутах штрафа.

В текущем чемпионате КХЛ «Металлург» идёт на пятом месте в Восточной конференции. В активе магнитогорцев — 35 баллов в 28 играх.